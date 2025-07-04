В Думе предложили пересмотреть шкалу оценок по физкультуре и труду

Депутаты предложили Минпросвещения и Рособрнадзору пересмотреть пятибалльную систему оценок по физкультуре, ИЗО, музыке и труду. В Думе также хотят запретить продажу газировки и чипсов в школьных буфетах

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Государственная Дума предложила министерству просвещения и Рособрнадзору оценить целесообразность пятибалльной системы оценок в школах по физкультуре, изобразительному искусству, музыке и труду. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Инициатор проекта — комитет Госдумы по охране здоровья. Документ был подготовлен по итогам правительственного часа, посвященного охране здоровья школьников и развитию физической культуры и массового детско-юношеского спорта. Правчас прошел 11 июня в Госдуме.

Вопрос отказа от пятибалльной системы оценок в российских школах обсуждается уже несколько лет. В Рособрнадзоре еще в 2018 году признали, что традиционная система оценивания устарела, но для ее отмены нужно провести «очень много работы».

В 2021 году замминистра просвещения Анастасия Зырянова заявила, что школы могут отказаться от пятибалльной системы в оценках по ИЗО, музыке и физкультуре в пользу схемы «зачет-незачет». По ее словам, на систему оценки по этим предметам смогут повлиять родители школьников, так как вопрос относится к компетенции школы.

Однако в 2023 году глава Министерства просвещения Сергей Кравцов заявил, что отказ от оценок по пятибалльной шкале и переход к системе «зачет/незачет» по этим предметам пока не планируется.

Депутаты также предложили Минпросвещения и Рособрнадзору проработать меры для предотвращения «промежуточных смен» в школах и запретить продажу вредных продуктов — газированной воды, чипсов и сладостей с трансжирами — в школьных буфетах и автоматах.

Темы питания в школах касаются еще несколько пунктов инициативы, ожидается, что их Минпросвещения будет реализовывать совместно с Роспотребнадзором. В том числе речь идет о мониторинге качества пищевой продукции и соответствия ее среднесуточным наборам.

Предложения, подготовленные Госдумой, коснулись и других ведомств, в частности, Минздрава и Минобрнауки. Так, Минпросвещения совместно с Минздравом авторы инициативы призвали расширить программы обучения педагогических работников навыкам оказания первой помощи. А Минобрнауки — увеличить квоту целевого приема по специальности «Специалист по оказанию медицинской помощи несовершеннолетним обучающимся в образовательных организациях».

До этого в мае Кравцов заявил, что с 1 сентября в нескольких регионах начнут ставить оценки за поведение. Месяцем ранее Минпросвещения сообщило, что эксперимент с оценками за поведение начнется в школах шести регионов — ЛНР, Мордовии, Чечни, Новгородской, Ярославской и Тульской областей.