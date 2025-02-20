СК возбудил дело после нападения на сотрудников ДПС в Новой Москве

В Новой Москве мужчины не захотели выполнять требования сотрудников ДПС и напали на них, на нападавших завели уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета столицы.

«19 февраля 2025 года фигуранты, находясь вблизи здания, расположенного на территории Новый Москвы, не желая подчиняться законным требованиям инспекторов ДПС, применили в отношении них насилие», — считает следствие. Детали произошедшего ведомство не приводит.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса — применение насилия в отношении представителя власти. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемых уже задержали, их доставят в следственный отдел, где их допросят.

Ранее, 16 февраля, в Табасаранском районе Дагестана мужчина открыл огонь по полицейским, которые остановили его автомобиль для проверки документов. Ответной стрельбой он был ранен, после чего его госпитализировали.