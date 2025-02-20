Волк: полиция ищет сбежавшего мужчину, который напал на инспекторов ДПС

Полиция задержала одного из напавших на инспекторов ДПС в Новой Москве

В Новой Москве задержали мужчину, которого подозревают в нападении на сотрудников ДПС, еще одного злоумышленника ищут, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Один из нападавших был задержан, второму удалось скрыться», — написала она в своем телеграм-канале.

По версии следствии, вечером накануне сотрудники ДПС остановили машину фигурантов, чтобы проверить документы. Двое мужчин вышли из автомобиля и, не собираясь выполнять требования полиции, напали на инспекторов, уточнила Волк.

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за применения силы в отношения сотрудников правоохранительных органов (ч. 1 ст. 318 УК России). Максимальное наказание по статье — пять лет лишения свободы. Ведомство ранее сообщило, что «подозреваемые задержаны» и скоро «будут доставлены в следственный отдел» для допроса.