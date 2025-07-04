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Наводнение в Петербурге подтопило набережные в городе. Видео

Появились кадры подтоплений набережных в Петербурге из-за наводнения

Наводнение в Петербурге подтопило набережные в городе. Видео
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В Петербурге из-за наводнения держат закрытой дамбу, которая не пускает нагонную волну с запада в город. Там уровень воды поднялся уже утром до отметки в 180 см. Однако из-за закрытой дамбы сток воды реки Невы скапливается в Невской губе — из-за этого повышается уровень воды в реках и каналах Петербурга.

На кадрах, которые публикуют очевидцы, видно, что подтопило стрелку Васильевского острова, спуски к воде на Фонтанке, вышла из берегов река Смоленка, в парке 300-летия Петербурга — сильные порывы ветра.

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Фото:МЧС России по г. Санкт-Петербургу

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