В Петербурге пять человек пострадали из-за сильного ветра и ливня
В Санкт-Петербурге из-за непогоды пострадали пять человек, сообщило главное управление МЧС по региону.
Пожарные совершили уже 211 выездов для устранения последствий разгула стихии, в большинстве случаев их вызывали для помощи с уборкой упавших деревьев, а также для закрепления шатающихся конструкций.
Помимо пяти пострадавших ведомство сообщило о восьми поврежденных автомобилях.
Представители экстренных служб призвали жителей соблюдать меры предосторожности и не выходить улицу без особой необходимости.
4 июля в Санкт-Петербурге бушует непогода. Порывы ветра могут достигать до 24 м/с, в некоторых частях города началось наводнение — уровень воды поднялся выше 180 см.
В регионе продлили желтый уровень погодной опасности, сообщают на сайте Гидрометцентра.
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