В Петербурге пять человек пострадали из-за сильного ветра и ливня

Фото: МЧС России по г. Санкт-Петербургу

В Санкт-Петербурге из-за непогоды пострадали пять человек, сообщило главное управление МЧС по региону.

Пожарные совершили уже 211 выездов для устранения последствий разгула стихии, в большинстве случаев их вызывали для помощи с уборкой упавших деревьев, а также для закрепления шатающихся конструкций.

Помимо пяти пострадавших ведомство сообщило о восьми поврежденных автомобилях.

Представители экстренных служб призвали жителей соблюдать меры предосторожности и не выходить улицу без особой необходимости.

4 июля в Санкт-Петербурге бушует непогода. Порывы ветра могут достигать до 24 м/с, в некоторых частях города началось наводнение — уровень воды поднялся выше 180 см.

В регионе продлили желтый уровень погодной опасности, сообщают на сайте Гидрометцентра.