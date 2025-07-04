В Чехии произошел блэкаут

По всей стране приостановлено движение поездов, больницы перешли на резервные источники питания. Полиция ведет расследование причин блэкаута и подчеркивает, что пока данных, свидетельствующих о том, что это кибератака, нет.

Video

В Чехии произошло масштабное отключение электроэнергии, сообщает Novinky. Неисправность возникла в магистральной сети линий сверхвысокого напряжения компании ČEPS, которая обеспечивает передачу электроэнергии на подстанции по всей территории страны.

Полиция усилила патрулирование. Приостановлено движение поездов, пожарные в некоторых районах выезжают на помощь людям, застрявшим в лифтах. Больницы работают на резервных источниках питания. Блэкаут также затронул работу метро, но позже поезда возобновили движение в штатном режиме.

Прага, Чехия (Фото: CTK / Reuters) Прага, Чехия (Фото: CTK / Reuters) Усти-над-Лабем, Чехия (Фото: CTK / Reuters) Прага, Чехия (Фото: CTK / Reuters) Прага, Чехия (Фото: CTK / Reuters)

По данным ČEPS, отключение затронуло пять регионов и часть Праги.

В полиции заявили, что пока не располагают информацией о том, что за масштабным отключением электроэнергии в Чешской Республике может стоять кибератака или террористическая атака.

По данным электрораспределительной компании PRE, подача электроэнергии в Праге начнет восстанавливаться с 14:00 (15:00 мск).

В апреле масштабное отключение электричества произошло в Испании. Сбой в работе электросетей парализовал работу общественного транспорта, светофоров и телефонной связи на полуострове, а движение поездов было практически остановлено. Национальный суд Испании ведет расследование блэкаута. Одна из версий — кибератака. Данные расследования засекретили.