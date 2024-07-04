Суд заочно приговорил к восьми годам экс-главу «дочки» «Ростеха»

Сергей Иванов на посту гендиректора «РТ-Капитала» занимался проблемными активами. После возбуждения дела, когда топ-менеджер еще проходил по нему свидетелем, он уехал и получил гражданство Турции. Анкара отказалась его выдавать

Фото: Олег Яковлев / РБК

Хамовнический суд Москвы заочно приговорил бывшего гендиректора «РТ-Капитала» (дочерняя структура «Ростеха») Сергея Иванова к восьми годам за хищение 138 млн руб., сообщили «РИА Новости» в суде.

«Суд назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы», — сказали в инстанции. Иванова заочно признали виновным по ст. 159 (мошенничество) и 201 (злоупотребление полномочиями).

«Коммерсантъ» сообщил в мае 2023 года, что фигурант занимался проблемными активами госкорпорации. Согласно материалам дела, Иванов летом 2017 года запустил схему хищения средств со своего предприятия. «РТ-Капитал» по его указанию не стал взыскивать выкупленную у Новикомбанка кредиторскую задолженность фирмы «Собит» в размере более 1,3 млрд руб. Вместо этого средства, предназначенные «дочке» «Ростеха», были переведены в Гринкомбанк, председателем совета директоров которого был заместитель Иванова по финансам Мурат Раймкулов.

Чтобы скрыть следы хищений, они заключали договоры займа, цессии, приобретения векселей и т.д. Позже эти деньги были выведены на счета подконтрольных организатору схемы фирм и похищены.

Сначала в материалах дела была обозначена сумма ущерба 200 млн руб., но затем экс-главе «РТ-Капитала» инкриминировали хищение 138 млн руб., написал «Коммерсантъ».

Иванов сразу после возбуждения дела «РТ-Капитала», пока еще проходил по нему свидетелем, выехал за границу. В марте 2019 года топ-менеджера объявили в федеральный розыск, в сентябре того же года ему заочно было предъявлено обвинение. В октябре его объявили в международный розыск и вскоре заочно арестовали, но к тому времени обвиняемый уже стал гражданином Турции, которая отказала в экстрадиции.

Задержанный Раймкулов показал, что был лишь исполнителем преступной схемы. Хамовнический суд в июне 2022 года признал его виновным в пособничестве злоупотреблению полномочиями (ч. 5 ст. 33 и 201 УК) и приговорил к двум годам условно. По иску «РТ-Капитал» взыскал с него часть причиненного компании ущерба в размере 82,3 млн руб.