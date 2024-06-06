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В Москве по делу о мошенничестве арестовали экс-замглавы Росприроднадзора

По версии следствия, Долматов подготовил документацию, которая обосновывала завышенные расходы на создание программного обеспечения. Источник «Вестей» сообщил, что дело связано с хищением 370 млн руб.

Преображенский районный суд Москвы арестовал экс-заместителя главы Росприроднадзора по надзору в сфере природопользования Олега Долматова до 4 июля, сообщили в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По этой части статьи максимальное наказание составляет до десяти лет лишения свободы.

По версии следствия, Долматов на своей должности с целью хищения бюджетных средств при создании программно-технического обеспечения учета объектов негативного воздействия на окружающую среду вступил в сговор с ранее знакомыми ему лицами. Затем он подготовил необходимую документацию, которая обосновывала завышенные расходы на создание программного обеспечения, и таким образом обеспечил победу необходимым ему лицам в конкурсе, заявляют следователи.

«Вести» со ссылкой на источник передают, что уголовное дело связано с хищением 370 млн руб. при реализации государственного контракта на разработку программно-технического обеспечения учета отходов.

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Долматов работал в Росприроднадзоре с 2010 года. С 2011-го он занимал пост замглавы ведомства. В 2017 году Дмитрий Медведев, который тогда был на должности премьер-министра, отправил его в отставку. Позже Долматов работал директором по экологии и природоохранной деятельности ПАО «Мечел».

РБК обратился за комментарием к представителю «Мечела».

В начале мая в Москве арестовали бывшего директора Федерального центра анализа и оценки техногенного воздействия (подведомственен Росприроднадзору) Владислава Новикова. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК), максимальное наказание составляет до десяти лет лишения свободы. Речь также идет о госконтракте на создание программно-технического обеспечения учета отходов негативного воздействия на окружающую среду.

В декабре в Якутии задержали главу регионального Росприроднадзора, которого также обвинили в злоупотреблении служебным положением. По версии следствия, он составил отчет от имени «горнодобывающего предприятия и его субподрядчика», в котором значилось, что компании провели геологическое исследование недр реки Тимптон, но в реальности такого не было. Так, фиктивный отчет позволил предприятиям получить документы для добычи золота.

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