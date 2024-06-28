Из Бразилии экстрадировали россиянку по делу о мошенничестве
Из Бразилии экстрадировали россиянку, которая на родине обвиняется в мошенничестве, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, ее слова приводит пресс-центр ведомства.
«В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Федеративной Республики Бразилии экстрадирована Вероника Лебедева», — рассказала Волк.
По ее словам, Лебедева находилась в международном розыске с сентября 2020 года. Через Интерпол ее задержали на территории Бразилии. По запросу Генеральной прокуратуры бразильские власти передали гражданку российской стороне.
В июне был экстрадирован Денис Асфандьяров—предполагаемый сообщник россиянки. С 2017 по 2018 год он был коммерческим директором одной компании из Татарстана. В сговоре с Лебедевой Асфандьяров заключил с двумя строительными фирмами контракты на поставку им строительно-отделочных материалов. В обмен он получил право собственности на 29 квартир в строящемся жилом комплексе в Казани. Однако обязательства по контрактам выполнены не были. Ущерб превысил 67 млн руб.
МВД по Татарстану возбудило уголовное дело о мошенничестве. Асфандьярову избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, но он скрылся за границей. В марте 2020 года его объявили в международный розыск. Асфандьяров также был задержан в Бразилии.
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