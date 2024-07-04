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Военная операция на Украине ,  
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На Украине раскрыли схему выезда родных чиновников за рубеж с сиротами

На Украине раскрыли схему выезда родных киевских чиновников за рубеж с сиротами
Сюжет
Военная операция на Украине
Несколько родственников чиновников из соцслужб Киева выступили сопровождающими при эвакуации сирот в Германию, а затем остались за границей. Схему раскрыли в офисе омбудсмена Лубинца, там предположили, что это не единичные случаи
Дмитрий Лубинец
Дмитрий Лубинец (Фото: dmytro_lubinetzs / Telegram)

Родственники киевских чиновников в 2022 году смогли выехать за границу и, соответственно, избежать мобилизации, в рамках схемы вывоза из страны детей-сирот, сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в телеграм-канале.

«В результате мониторинговых визитов обнаружили, что должностные лица Службы по делам детей и семьи города Киева и Центра социально-психологической реабилитации детей № 1 города Киева отправили своих близких родственников сопровождать детей за границу», — рассказал Лубинец.

По его словам, в марте 2022-го 68 воспитанников Центра (дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, и дети, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах) были эвакуированы в Германию в сопровождении 20 человек. Сотрудники офиса Лубинца посетили лагерь, где разместили детей, и выяснили, что все они находятся на попечении немецкой стороны, сопровождающих с украинской стороны не было. Было установлено, что эвакуировали 55 детей — где еще 13, осталось неясным.

Тогда представители омбудсмена нанесли внеплановые визиты в Службу по делам детей и семьи и Центр социально-психологической реабилитации. В обоих не было документов касательно условий пребывания детей на попечении немецкой стороны.

При этом удалось выяснить, что в числе сопровождающих были лица, которые за день до эвакуации стали сотрудниками вышеупомянутых учреждений, а некоторые не были трудоустроены вовсе.

«Самое интересное: среди этих людей — близкий родственник руководителя Службы по делам детей и семьи города Киева и близкий родственник руководителя Центра социально-психологической реабилитации детей № 1 города Киева. Среди сопровождающих также числятся еще четыре человека, основания для выезда которых требуют дополнительного изучения», — заявил Лубинец.

Он отметил, что сопровождающие (это были мужчины) после выезда с Украины уволились и не вернулись в страну, из-за чего можно предположить, что это была «спланированная акция». Омбудсмен допустил, что такие случаи не единичны.

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Фото:Вячеслав Ратинский / Reuters

После введения военного положения и объявления мобилизации на Украине мужчины-военнобязанные в возрасте от 18 до 16 лет лишились права выезжать из страны и стали использовать различные лазейки, чтобы попасть за границу. Один из возможных вариантов — заключение брака с женщиной-инвалидом, их сопровождающих выпускают из Украины.

В апреле во Львовской области одну из таких женщин (она имела инвалидность третьей группы и согласилась выйти замуж за сына своей приятельницы, чтобы посодействовать его незаконному выезду за рубеж) приговорили к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в один год за этот фиктивный брак.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина выезд за границу сироты Киев
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