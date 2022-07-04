Прощание с Леонидом Шварцманом пройдет 5 июля

Леонид Шварцман (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Мультипликатора Леонида Шварцмана похоронят 5 июля в селе Заречье Владимирской области, сообщили РБК в пресс-службе «Союзмультфильма».

«Прощание с Леонидом Ароновичем Шварцманом пройдет завтра в Доме кино в 12:40, после состоится погребение в селе Заречье Киржачского района», — сказали в пресс-службе.

Шварцман умер 2 июля, ему был 101 год. По словам шеф-редактора «Союзмультфильма» Сергея Капкова, в последнее время мультипликатор болел.

Шварцман работал на студии в 1948–2001 годах. Он участвовал в том числе в разработке образа Чебурашки, был художником-постановщиком «Аленького цветочка», «Золотой антилопы», «Снежной королевы», «Котенка по имени Гав», «38 попугаев» и других советских мультфильмов.

Шварцман имел звание Народного художника России, он был награжден орденом Александра Невского.