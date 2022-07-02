«Взрослые чудаки в коротких штанишках». Памяти Леонида Шварцмана

Мультипликатор Леонид Шварцман умер в больнице на 102-м году жизни, перед смертью он боролся с болезнью, об этом РБК сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков. Шварцман работал на студии более 50 лет — с 1948 по 2001-й

Мультипликатор Леонид Шварцман умер в больнице на 102-м году жизни, перед смертью он боролся с болезнью, об этом РБК сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков. Шварцман работал на студии более 50 лет — с 1948 по 2001 год