«Взрослые чудаки в коротких штанишках». Памяти Леонида Шварцмана

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 56,36 (+1,72) Инвестиции, 01 июл, 16:45
Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 53,77 (+1,26) Инвестиции, 01 июл, 16:45
Военная операция на Украине. Главное Политика, 22:58
Не смотря по сторонам: самый высокий риск использования смартфона Партнерский проект, 22:33
Президент Узбекистана ввел режим ЧП в Каракалпакстане Политика, 22:17
В Псковской области загорелся музей Римского-Корсакова Общество, 22:15
«Челси» проведет расследование после сообщений о самоубийстве сотрудника Спорт, 21:46
В Сербии сочли, что Запад попросит «пехоту для конфликтов с Россией» Политика, 21:45
Почему устарел закон о трансплантации органов Партнерский проект, 21:44
Лукашенко назвал «симптомы» борьбы Запада за доминирование в Средней Азии Политика, 21:42
«Взрослые чудаки в коротких штанишках». Памяти Леонида Шварцмана Общество, 21:42 
Байден направил отчет конгрессу по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО Политика, 21:40
Тренер рассказал о новой программе Камилы Валиевой Спорт, 21:13
ЕСПЧ отказал Франции в экстрадиции россиянина Винника в Грецию Общество, 21:02
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным людоманией Партнерский проект, 20:55
Пророссийские власти Запорожья сообщили об обстреле поезда у Мелитополя Политика, 20:53
Общество ,  
0 

«Взрослые чудаки в коротких штанишках». Памяти Леонида Шварцмана

Мультипликатор Леонид Шварцман умер в больнице на 102-м году жизни, перед смертью он боролся с болезнью, об этом РБК сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков. Шварцман работал на студии более 50 лет — с 1948 по 2001-й

Мультипликатор Леонид Шварцман умер в больнице на 102-м году жизни, перед смертью он боролся с болезнью, об этом РБК сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков. Шварцман работал на студии более 50 лет — с 1948 по 2001 год

Теги
мультимедиа Фотогалерея
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter