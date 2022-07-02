Умер Леонид Шварцман

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 56,36 (+1,72) Инвестиции, 01 июл, 16:45
Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 53,77 (+1,26) Инвестиции, 01 июл, 16:45
Без права на зарплату: на что живут россияне, ухаживающие за инвалидами Партнерский проект, 16:49
Российские управленцы возглавят четыре министерства в ДНР Политика, 16:37
Ласицкене и Шубенков стали победителями Кубка России по легкой атлетике Спорт, 16:34
Винер отреагировала на декларацию более 30 стран об отстранении России Спорт, 16:25
В Польше ветер сорвал шпиль костела XV века Общество, 16:07
«Вкусно — и точка» опровергла сообщения о продаже пива в своих заведениях Бизнес, 15:48
Муж чемпионки Ласицкене обвинил Минспорт и ВФЛА в «пустой болтовне» Спорт, 15:46
Семь человек пострадали при столкновении парома с пирсом в Стамбуле Общество, 15:34
Хабиб Нурмагомедов выразил желание провести бой с Майклом Джорданом Спорт, 15:29
Умер Леонид Шварцман Общество, 15:28
В Италии предсказали тяжелую зиму при остановке поставок газа из России Политика, 15:18
Кадыров заявил о войсках в центре Лисичанска Политика, 15:12
Бывший тренер ЦСКА опроверг информацию о пьянстве полузащитника Гбамена Спорт, 15:10
Песков посоветовал не тяготеть к апокалипсису Политика, 15:05
Общество ,  
0 

Умер Леонид Шварцман

Мультипликатор Леонид Шварцман умер в больнице после болезни в возрасте 101 года. Он участвовал в создании образа Чебурашки и был художником-постановщиком «Котенка по имени Гав», «Золотой антилопы» и других картин
Леонид Шварцман
Леонид Шварцман (Фото: Владимир Родионов / РИА Новости)

Мультипликатор Леонид Шварцман скончался, сообщил РБК шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков. «Он болел последнее время, умер сегодня в больнице», — сказал он.

Актер Василий Ливанов сообщил РБК, что благодаря Шварцману «появились такие прекрасные мультфильмы, на которых выросло не одно поколение детей».

Шварцман работал на студии в 1948–2001 годах, среди прочего, он участвовал в разработке образа Чебурашки. Он был художником-постановщиком «Аленького цветочка» (1952), «Золотой антилопы» (1954), «Снежной королевы» (1957), «Дяди Степы» (1964), «Варежки» (1967), «Котенка по имени Гав» (1976–1980), «38 попугаев» (1976–1992) и десятков других советских мультфильмов.

Мультипликатору был 101 год, он родился 30 августа 1920 года в Минске. При рождении его назвали Израилем, он сменил имя в 40 лет. В 1941 году Шварцман завершил обучение в школе при Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры, к началу Великой Отечественной войны Шварцман работал токарем на ленинградском Кировском заводе, с ноября 1941 года работал в эвакуации на челябинском танковом заводе. Во время обучения на третьем курсе ВГИКа в 1948 году он стал работать ассистентом режиссера на студии «Союзмультфильма» в Москве, а спустя три года, в 1951-м, окончил обучение на художественном факультете института кинематографии.

В 2002 году Шварцману присвоили звание Народного художника России, а в 2020 году наградили орденом Александра Невского с формулировкой «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». Тогда же, в 2020 году, ему вручили национальную анимационную премию «Икар». Шварцман был почетным директором Московского музея анимации.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Любовь Порываева Любовь Порываева
«Союзмультфильм» мультипликация Чебурашка новости
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter