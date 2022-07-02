Умер Леонид Шварцман

Мультипликатор Леонид Шварцман умер в больнице после болезни в возрасте 101 года. Он участвовал в создании образа Чебурашки и был художником-постановщиком «Котенка по имени Гав», «Золотой антилопы» и других картин

Леонид Шварцман (Фото: Владимир Родионов / РИА Новости)

Мультипликатор Леонид Шварцман скончался, сообщил РБК шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков. «Он болел последнее время, умер сегодня в больнице», — сказал он.

Актер Василий Ливанов сообщил РБК, что благодаря Шварцману «появились такие прекрасные мультфильмы, на которых выросло не одно поколение детей».

Шварцман работал на студии в 1948–2001 годах, среди прочего, он участвовал в разработке образа Чебурашки. Он был художником-постановщиком «Аленького цветочка» (1952), «Золотой антилопы» (1954), «Снежной королевы» (1957), «Дяди Степы» (1964), «Варежки» (1967), «Котенка по имени Гав» (1976–1980), «38 попугаев» (1976–1992) и десятков других советских мультфильмов.

Мультипликатору был 101 год, он родился 30 августа 1920 года в Минске. При рождении его назвали Израилем, он сменил имя в 40 лет. В 1941 году Шварцман завершил обучение в школе при Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры, к началу Великой Отечественной войны Шварцман работал токарем на ленинградском Кировском заводе, с ноября 1941 года работал в эвакуации на челябинском танковом заводе. Во время обучения на третьем курсе ВГИКа в 1948 году он стал работать ассистентом режиссера на студии «Союзмультфильма» в Москве, а спустя три года, в 1951-м, окончил обучение на художественном факультете института кинематографии.

В 2002 году Шварцману присвоили звание Народного художника России, а в 2020 году наградили орденом Александра Невского с формулировкой «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». Тогда же, в 2020 году, ему вручили национальную анимационную премию «Икар». Шварцман был почетным директором Московского музея анимации.