Росздравнадзор заявил о достаточном количестве российских вакцин от кори и краснухи

Власти заявили о достаточном количестве вакцин от оспы, кори и краснухи

Прекращение поставок вакцин компании MSD в Россию не скажется негативно на доступности вакцинации для россиян, так как потребность полностью обеспечена, отметили в Минздраве

Фото: Carsten Koall / Getty Images

В России на рынке есть достаточное количество отечественных вакцин для профилактики ветряной оспы, кори, краснухи и паротита. Об этом заявили в пресс-службе Росздравнадзора, передает «РИА Новости».

При этом в службе отметили, что согласно российскому законодательству производители лекарств, осуществляющие их ввоз в Россию, не менее чем за год до приостановки или прекращения производства или ввоза препаратов в страну обязаны уведомить об этом орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения, и федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по лицензированию производства лекарств.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил агентству, что прекращение поставок вакцин компании MSD в страну не скажется негативно на доступности вакцинации для россиян, так как потребность полностью обеспечена.

«Вакцинация детей от кори, паротита и краснухи производится в рамках национального календаря прививок. Необходимые объемы вакцины закупаются централизованно у отечественного производителя», — сказал Кузнецов.

Материал дополняется.