В США зарегистрировали рекордное число новых случаев COVID-19

За последние девять дней в США седьмой раз обновился антирекорд по суточному приросту заразившихся COVID-19 — он достиг 57,5 тыс. человек. Главный инфекционист страны предупредил, что прирост может подскочить и до 100 тыс.

Фото: Lucas Jackson / Reuters

В США за день выявили 57,5 тыс. заразившихся коронавирусом — это самый высокий показатель за все время пандемии, сообщила The Washington Post. Для сравнения, в Бразилии за сутки зарегистрировали 42,2 тыс. заболевших, в России — 6,7 тыс.

Прошлый максимум по новым случаям заболевания в США зарегистрировали 2 июля. Тогда суточный прирост заразившихся был 55,2 тыс. человек.

Как сообщает издание, за последние девять дней для США это уже седьмой антирекорд по количеству инфицированных, выявленных за сутки. Больше всего новых случаев зарегистрировано во Флориде — 9 488 тыс. В этом штате антирекорды по суточному приросту регистрируется 26-й день подряд.

Информацию о том, что в США вновь обновлен максимальный суточный прирост заразившихся, также подтверждают данные проекта COVID Tracking Project. По его информации, за день в стране выявили более 57 тыс. заболевших COVID-19, умерли 635 человек. За это же время в стране было проведено 721 тыс. тестов на коронавирус.