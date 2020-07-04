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В ПФР заявили о невозможности вернуть выплаченные не тому родителю деньги

Единовременные выплаты в 10 тыс. на детей в некоторых случаях получили родители, которые не проживают с детьми и не участвуют в их воспитании. В ПФР ответили, что вернуть эти деньги по назначению не смогут
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Отозвать деньги, которые по указу президента Владимира Путина должны выплатить семьям с детьми от 3 до 16 лет, невозможно, говорится в ответе Пенсионного фонда России на запрос РБК. Ранее в СМИ появились многочисленные публикации о том, что эти выплаты размером в 10 тыс. руб. в некоторых случаях получили родители, которые не проживают с детьми и не занимаются их воспитанием. Соответственно, те родители, с которыми реально живут дети, не смогли получить выплаты на ребенка.

«Если заявление одного родителя поступило после того, как выплата уже была перечислена по заявлению ранее обратившегося родителя, отозвать назначенные средства Пенсионный фонд не может. В этом случае именно на маму и папу ложится ответственность за то, чтобы средства были использованы по их смысловому назначению, то есть на благо ребенка», — говорится в ответе ПФР.

В фонде уточнили, что повторная выплата в июле будет производиться автоматически по тем же заявлениям, что и предыдущая. Для ее переадресации необходимо обратиться в Пенсионный фонд через сервис online.pfrf.ru или в клиентскую службу. «Пенсионный фонд совместно с органами социальной защиты населения проведет проверку и только после этого примет решение об адресате перечисления новой выплаты. Некоторые родители так и сделали», — отметили в пресс-службе ПФР.

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Председатель коллегии адвокатов «Старинский и партнеры» Владимир Старинский заявил РБК, что вопрос нужно решать в суде. «Данная выплата дается в интересах ребенка. Родителю, у которого на иждивении находится ребенок, велика вероятность отсудить выплату в свою пользу», — отметил он.

Старинский добавил, что в данной ситуации нужно привлекать к делу двух ответчиков: орган, который распоряжается этими выплатами, и родителя, который не проживает совместно с ребенком, но получил деньги. «Нужно в судебном разбирательстве требовать принятия решения о том, чтобы взыскать с получившего выплату родителя денежные средства. Перспективы у таких дел есть, но пока нет [судебной] практики. Выплаты недавно назначили, проблема только началась, суды еще не успели рассмотреть такие дела», — добавил он.

Вероятность выиграть подобное дело в суде зависит от того, находятся ли родители в официальном разводе, сообщила РБК адвокат, партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай. «Надо отталкиваться от того, в каком реальном юридическом статусе находятся родители относительно друг друга и относительно ребенка. Если они формально не разведены, но вместе не живут, то, к сожалению, здесь формального нарушения нет. Нет специальных правил, которые ограничивали бы одного из родителей в получении этих выплат. Более того, поскольку эти выплаты системны, если до этого были другие регулярные выплаты и этот же родитель обращался за ними ранее, их могут начислить ему автоматически», — рассказала она.

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По ее словам, даже в таком случае есть возможность доказать, что полученные деньги не были направлены на ребенка. «Это целевые выплаты. Важно отслеживать, как именно они используются.
Если второй родитель сможет доказать, что эти целевые выплаты были использованы иным образом, то это один из немногих возможных способов данную ситуацию разрешить», — подчеркнула она.

Екатерина Тягай уточнила, что в такой ситуации необходимо обратиться в пенсионный фонд с требованием проверить, каким образом были получены и использованы выплаты. «Также можно доказать, что ребенок живет с другим родителем — с тем, который эти выплаты не получал, если, например, у них есть соглашение о месте жительства ребенка», — отметила она.

Авторы: Алена Прохоренко, Юлия Старостина, Владислав Гордеев
Теги: Пенсионный фонд, социальные выплаты, дети
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