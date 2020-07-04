В ПФР заявили о невозможности вернуть выплаченные не тому родителю деньги

Единовременные выплаты в 10 тыс. на детей в некоторых случаях получили родители, которые не проживают с детьми и не участвуют в их воспитании. В ПФР ответили, что вернуть эти деньги по назначению не смогут

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Отозвать деньги, которые по указу президента Владимира Путина должны выплатить семьям с детьми от 3 до 16 лет, невозможно, говорится в ответе Пенсионного фонда России на запрос РБК. Ранее в СМИ появились многочисленные публикации о том, что эти выплаты размером в 10 тыс. руб. в некоторых случаях получили родители, которые не проживают с детьми и не занимаются их воспитанием. Соответственно, те родители, с которыми реально живут дети, не смогли получить выплаты на ребенка.

«Если заявление одного родителя поступило после того, как выплата уже была перечислена по заявлению ранее обратившегося родителя, отозвать назначенные средства Пенсионный фонд не может. В этом случае именно на маму и папу ложится ответственность за то, чтобы средства были использованы по их смысловому назначению, то есть на благо ребенка», — говорится в ответе ПФР.

В фонде уточнили, что повторная выплата в июле будет производиться автоматически по тем же заявлениям, что и предыдущая. Для ее переадресации необходимо обратиться в Пенсионный фонд через сервис online.pfrf.ru или в клиентскую службу. «Пенсионный фонд совместно с органами социальной защиты населения проведет проверку и только после этого примет решение об адресате перечисления новой выплаты. Некоторые родители так и сделали», — отметили в пресс-службе ПФР.

Председатель коллегии адвокатов «Старинский и партнеры» Владимир Старинский заявил РБК, что вопрос нужно решать в суде. «Данная выплата дается в интересах ребенка. Родителю, у которого на иждивении находится ребенок, велика вероятность отсудить выплату в свою пользу», — отметил он.