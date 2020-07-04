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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 июля

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 11 млн, Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года — главные новости о пандемии в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 667,8 тыс. (6718 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 9859 человек (176 за прошедшие сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 437,8 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Роспотребнадзор до конца 2020 года установил для школ, детских садов и лагерей особые санитарные правила. Детям в обязательном порядке рекомендовано измерять температуру, в школах и детских садах запрещены массовые мероприятия.
  • В связи с сохранением угрозы распространения COVID-19 глава Республики Крым Сергей Аксенов своим указом запретил принимать — как для отдыха, так и для оздоровления — организованные группы детей из других регионов России.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Глава Минздрава Михаил Мурашко ответил на вопрос о том, сколько врачей в России умерло от COVID-19. По словам министра, наиболее верную информацию о числе погибших дают данные о произведенных страховых выплатах, а их было произведено всего 40. В то же время Мурашко отметил, что по ряду случаев расследование еще продолжается. В конце мая в Минздраве сообщали о более 100 умерших из-за COVID-19 медиках.

  • Сбербанк назвал секторы экономики, которые, несмотря на сохранение угрозы COVID-19, в июне «заработали в полную силу», то есть продемонстрировали рост объемов выручки по сравнению с первым месяцем прошлого лета. По данным банка, таких секторов уже десять, а в конце июня рост показал и малый и средний бизнес.
  • С соблюдением противовирусных предосторожностей в России 3 июля началась сдача ЕГЭ. Основной его этап продлится до 23 июля.
  • В Москве поставили памятник курьерам, воздав должное заслугам тех, кто ежедневно рисковал жизнью во время пандемии COVID-19, давая другим возможность соблюдать режим самоизоляции.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 10,53 млн, более 512,8 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились свыше 11 млн человек, из них более 525 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено более 2,8 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (1,5 млн), Россия — на третьем, Индия — на четвертом (648 тыс.), на пятом — Перу (295 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Наличие симптомов у вылечившихся от коронавируса пациентов вызывает беспокойство, сказал РБК немецкий профессор эпидемиологии Тобиас Курт. По его словам, от долгосрочных симптомов вируса не застрахованы даже здоровые молодые люди. «Мы знаем, что вирус влияет на работу сразу нескольких органов, но пока не можем сказать наверняка, являются ли его последствия хроническими или они исчезнут со временем», — сказал специалист.

  • Супруга президента Украины Елена Зеленская выздоровела после заболевания коронавирусной инфекцией, ее выписали из больницы. Зеленской требуется дальнейшее лечение из-за двусторонней пневмонии, вызванной COVID-19. Долечиваться она будет дома.

  • В ходе тестирования противовирусных препаратов обнадеживающие результаты против COVID-19 показал пока лишь «Ремдесивир», сообщила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан. Она отметила, что «Ремдесивир» показал себя в снижении случаев госпитализации, но не смертности от коронавируса. По ее словам, пока исследования говорят лишь о том, что, принимая этот препарат, пациенты поправлялись быстрее. Заразившиеся, получавшие «Ремдесивир», выздоравливали через 11 дней по сравнению с 15 днями у тех, кто не принимал лекарство, отметила Сваминатан.

  • Новым премьер-министром Франции — после ухода в отставку Эдуара Филиппа — стал Жан Кастекс, ранее бывший координатором по выходу страны из карантинных ограничений, введенных из-за COVID-19 в середине марта.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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