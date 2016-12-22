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Путин отреагировал на идею запретить смартфоны в школах
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Путин отреагировал на идею запретить смартфоны в школах
Политика, 18:50
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Путин отреагировал на идею запретить смартфоны в школах
Ранее в пользу такого запрета высказалась министр просвещения России Ольга Васильева. «Об этом нужно подумать», — сказал глава государства, пообещав обсудить данный вопрос
Владимир Путин во время общения с победителями Олимпиад в центре «Сириус» (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС )

Президент России Владимир Путин прокомментировал идею запретить пользоваться смартфонами в школах, в пользу которой накануне высказалась министр просвещения Ольга Васильева. Заявление российского лидера прозвучало в ходе общения с победителями международных олимпиад во время посещения детского центра «Сириус» в Сочи.

«Не знаю, насколько идея эффективна, потому что она [министр] только поддерживает эту идею, значит, она еще не реализована», — сказал президент. Он отметил, что оценить эффективность той или иной идеи можно только после анализа практики применения. «Я так понимаю, такой практики пока не существует, поэтому трудно сказать», — приводит слова Путина «РИА Новости».

Президент также признался, что не очень понимает идею запрета смартфонов в школах. «Все запретить невозможно», — заметил он. «Нужно просто понять, как то или иное явление, те или иные достижения можно использовать для процесса обучения. Об этом нужно подумать», — сказал Путин, добавив, что «с ходу не стал бы комментировать и не стал бы дезавуировать эти идеи». «Но я услышал, что вы сказали, и мы с ней [Васильевой] пообсуждаем этот вопрос», — пообещал президент.

В минувшую пятницу, 31 августа, Васильева во время Общероссийского родительского собрания заявила, что считает правильной идею запрета смартфонов в школах. Она заметила, что в ряде российских школ есть специальные ящики, в которых школьники могут оставлять свои гаджеты. Для связи родителей с учителем есть специальный контрольный сигнальный телефон, подчеркнула она.

​«Возникает вопрос, зачем [смартфон], если все есть? Если есть полностью оборудованные классы, планшеты в классе есть», — сказала министр.

Автор: Мария Бондаренко.
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