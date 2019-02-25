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СК назвал условие для избежания ответственности владельца «Тараса Бульбы»

Бенефициар сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрий Белойван может избежать уголовного наказания за неуплату налогов, если выплатит 1 млрд руб. недоимки. Об этом сообщает Следственный комитет (СКР).

«С признанием вины Белойваном для урегулирования налоговых претензий ведется подготовка к подписанию с ФНС мирового соглашения, согласно которому обвиняемый в течение трех лет уплатит в бюджет суммы недоимки по налогам, а также суммы пеней и штрафа в общей сумме более 1 млрд руб.», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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Отмечается, что расследование завершено, уголовное дело направлено в суд

По данным следствия, с 2011 по 2014 год владелец сети ресторанов организовал работу своего бизнеса так, что как минимум в восьми ресторанах сети в кассах не пробивали чеки и не принимали к оплате банковские карты. Он, считает обвинение, привлекал к работе так называемых «ночных кассиров», которые удаляли в памяти системы наиболее дорогостоящие заказы за день, тем самым уменьшая сведения о количестве заказов и их стоимости.

Заниженные суммы выручки за день отражались в бухгалтерской отчетности и налоговых декларациях. «Всего таким образом от уплаты налогов Белойваном было сокрыто более 650 млн руб.», — подчеркнули следователи.

Ранее в февраля Белойван признал свою вину в неуплате налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Однако вместе с этим он подчеркнул, что погашение штрафа по уголовному делу невозможно, поскольку это слишком большие деньги.

Теги: Следственный комитет России, «Тарас Бульба», взыскание долгов
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