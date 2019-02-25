СК назвал условие для избежания ответственности владельца «Тараса Бульбы»

Бенефициар сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрий Белойван может избежать уголовного наказания за неуплату налогов, если выплатит 1 млрд руб. недоимки. Об этом сообщает Следственный комитет (СКР).
«С признанием вины Белойваном для урегулирования налоговых претензий ведется подготовка к подписанию с ФНС мирового соглашения, согласно которому обвиняемый в течение трех лет уплатит в бюджет суммы недоимки по налогам, а также суммы пеней и штрафа в общей сумме более 1 млрд руб.», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Отмечается, что расследование завершено, уголовное дело направлено в суд
По данным следствия, с 2011 по 2014 год владелец сети ресторанов организовал работу своего бизнеса так, что как минимум в восьми ресторанах сети в кассах не пробивали чеки и не принимали к оплате банковские карты. Он, считает обвинение, привлекал к работе так называемых «ночных кассиров», которые удаляли в памяти системы наиболее дорогостоящие заказы за день, тем самым уменьшая сведения о количестве заказов и их стоимости.