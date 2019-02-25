СК назвал условие для избежания ответственности владельца «Тараса Бульбы»

Заниженные суммы выручки за день отражались в бухгалтерской отчетности и налоговых декларациях. «Всего таким образом от уплаты налогов Белойваном было сокрыто более 650 млн руб.», — подчеркнули следователи.

Ранее в февраля Белойван признал свою вину в неуплате налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Однако вместе с этим он подчеркнул, что погашение штрафа по уголовному делу невозможно, поскольку это слишком большие деньги.