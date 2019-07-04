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«Мусорное» дело ,  
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Эксперты ВШЭ раскритиковали решение властей сжигать мусор в Подмосковье
Строительство мусоросжигательных заводов не поможет решить проблему с мусором в России, полагают специалисты. Сжигание отходов, по их оценкам, незначительно уменьшит их объем и может привести к появлению высокотоксичного мусора
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Эксперты из Института экологии Высшей школы экономики (ВШЭ) по заданию Минприроды проанализировали планы российских властей преодолеть проблемы утилизации мусора в стране посредством строительства мусоросжигательных заводов (МСЗ). Об этом со ссылкой на соответствующий отчет, который был направлен первому замглавы Минприроды Денису Храмову, пишет газета «Коммерсантъ».

Считать подобную тактику «современным методом обращения с отходами» эксперты, согласно этому документу, отказались. Масса вторичных отходов от деятельности таких предприятий составляет не менее 70% от массы поступающего на заводы мусора, пришли к выводу специалисты. Таким образом, утверждается в отчете, сжигание отходов только незначительно поможет уменьшить их объем.

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Кроме того, отметили эксперты, деятельность мусоросжигательных заводов приведет к ухудшению качества отходов: золу и шлак, которые образуются при их сжигании, по мнению ученых, можно будет считать высокотоксичным мусором. Последнему, по данным специалистов, присваивается первый класс опасности, в то время как простые твердые коммунальные отходы, как правило, относят к четвертому или пятому классам.

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Помимо этого те заводы, которые власти планируют построить в Московской области, не смогут обеспечивать необходимую очистку газов, считают авторы отчета. Предполагается, что эти предприятия будут оборудованы трехступенчатой системой очистки, напомнили эксперты. Подобную технологию они назвали устаревшей. За границей мусоросжигательные заводы используют системы с пятью-шестью степенями очистки, отметили эксперты, заверив при этом, что даже в Европе от сжигания мусора сейчас пытаются отказаться.

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В Подмосковье в 2021–2022 годах планируется завершить строительство четырех мусоросжигательных заводов. Такие предприятия, в частности, должны появиться в Воскресенском и Солнечногорском муниципальных районах, а также в Наро-Фоминском и Богородском городских округах. МСЗ, по оценкам властей, должны будут вырабатывать из отходов до 2,2 млрд кВт·ч электроэнергии в год. Общая стоимость проекта составляет около 155 млрд руб.

Тем не менее власти, пояснял в начале июня в интервью РБК глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, не планируют сжечь «весь мусор». «Мы должны отсортировать фракции, которые можно монетизировать, а так называемые хвосты [непригодный для переработки мусор] уже сжигать», — отмечал министр, заверяя, что другого способа утилизации отходов в мире нет.

Против строительства в Подмосковье мусоросжигательных предприятий выступают местные жители. Их поддерживают активисты из «Гринписа». Такие предприятия они считают экологически небезопасными и предлагают решать проблему с утилизацией отходов посредством переработки и раздельного сбора мусора.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: вывоз мусора, Московская область
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