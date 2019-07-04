Эксперты ВШЭ раскритиковали решение властей сжигать мусор в Подмосковье

Строительство мусоросжигательных заводов не поможет решить проблему с мусором в России, полагают специалисты. Сжигание отходов, по их оценкам, незначительно уменьшит их объем и может привести к появлению высокотоксичного мусора

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Эксперты из Института экологии Высшей школы экономики (ВШЭ) по заданию Минприроды проанализировали планы российских властей преодолеть проблемы утилизации мусора в стране посредством строительства мусоросжигательных заводов (МСЗ). Об этом со ссылкой на соответствующий отчет, который был направлен первому замглавы Минприроды Денису Храмову, пишет газета «Коммерсантъ».

Считать подобную тактику «современным методом обращения с отходами» эксперты, согласно этому документу, отказались. Масса вторичных отходов от деятельности таких предприятий составляет не менее 70% от массы поступающего на заводы мусора, пришли к выводу специалисты. Таким образом, утверждается в отчете, сжигание отходов только незначительно поможет уменьшить их объем.

Кроме того, отметили эксперты, деятельность мусоросжигательных заводов приведет к ухудшению качества отходов: золу и шлак, которые образуются при их сжигании, по мнению ученых, можно будет считать высокотоксичным мусором. Последнему, по данным специалистов, присваивается первый класс опасности, в то время как простые твердые коммунальные отходы, как правило, относят к четвертому или пятому классам.