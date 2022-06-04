В ДТП с автобусом на Кубани погибли четыре человека
В Темрюкском районе Краснодарского края автобус съехал с проезжей части и столкнулся с деревом, в результате чего погибли четыре человека, еще несколько пострадали, сообщили РБК в пресс-службе региональной прокуратуры.
Авария произошла в 08:40. «Водитель маршрутного автобуса номер 111А сообщением г. Темрюк — п. Приморский, двигаясь в Темрюкском районе в ст. Голубицкой по ул. Жеребцовой, 31, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части, где столкнулся с деревом», — говорится в сообщении.
Точное количество пострадавших не установлено, однако, по данным прокуратуры, среди них есть несовершеннолетние, всех пострадавших госпитализировали.
Прокуратура Темрюкского района организовала проверку соблюдения правил безопасности дорожного движения, а также деятельности организации, выпускающей автобус на линию.
В ведомстве уточнили, что решают вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до семи лет.
2 июня автобус врезался в остановку на Ленинградском шоссе в подмосковных Химках, в результате чего десять человек пострадали. По данным Госавтоинспекции, автобус, следовавший по маршруту 851 (проходит от станции метро «Речной вокзал» в аэропорт Шереметьево), наехал на стену выхода из подземного перехода. Водитель 1966 года рождения потерял сознание, после того как ему стало плохо. Среди стоявших на остановке пострадавших нет, но травмы получили пассажиры автобуса, всего в салоне было 20 человек.