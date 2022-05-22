В Подмосковье рейсовый автобус попал в ДТП и загорелся

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В подмосковном округе Одинцово рейсовый автобус № 1055 попал в аварию и загорелся во время движения, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Автобус ехал по маршруту Одинцово — Голицыно в западной части Подмосковья. По предварительным данным, инцидент произошел около здания № 20А на Можайском шоссе. По этому адресу расположен торговый центр «Пирамида».

На место выехали спасатели. Возгорание потушили.

Причину аварии, после которой произошло ДТП, в ведомстве не назвали, ее обстоятельства также пока неизвестны.

В момент возгорания в салоне автобуса находились шесть человек, никто из них при пожаре не пострадал. Пассажиры, пишет Telegram-канал Mash, выбрались из автобуса самостоятельно.

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В декабре 2021 года пассажирский автобус взорвался и загорелся на улице Петрозаводская (район Ховрино) на северо-западе Москвы. В результате поднялся дым и находившимся рядом людям стало трудно дышать из-за запаха жженой резины. В дальнейшем дым распространился по всему району, однако при пожаре никто не пострадал.