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Десять человек пострадали в ДТП с автобусом на Ленинградском шоссе

Водителю маршрутного автобуса стало плохо, и он въехал в остановку общественного транспорта, сообщила Госавтоинспекция. По данным дептранса, он въехал в стену выхода из перехода

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На Ленинградском шоссе в Химках автобус врезался в остановку, в результате пострадали десять человек, сообщила Госавтоинспекция. ДТП произошло на остановке около дома номер 16. По данным Госавтоинспекции, водитель 1966 года рождения потерял сознание, после того как ему стало плохо.

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Среди стоявших на остановке пострадавших нет, но травмы получили пассажиры автобуса. «В результате падения, по предварительным данным, пострадали десять пассажиров автобуса, они госпитализированы в медучреждения, предварительно травмы у всех нетяжелые», — сказали в Госавтоинспекции. Всего в салоне было 20 человек.

Дептранс уточняет, что в ДТП попал автобус, следовавший по маршруту 851 (проходит от станции метро «Речной вокзал» в аэропорт Шереметьево). «В результате ДТП автобус совершил наезд на стену выхода из подземного перехода», — уточнили в дептрансе.

Автомобилистам посоветовали выбирать пути объезда, так как движение в сторону Москвы в районе ДТП затруднено.

В конце мая на пересечении Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы Range Rover сбил женщину на тротуаре, в результате она погибла. По данным Госавтоинспекции, водитель не справился с управлением.

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Химки Подмосковье ДТП с автобусом Ленинградское шоссе
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