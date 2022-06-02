Десять человек пострадали в ДТП с автобусом на Ленинградском шоссе

Водителю маршрутного автобуса стало плохо, и он въехал в остановку общественного транспорта, сообщила Госавтоинспекция. По данным дептранса, он въехал в стену выхода из перехода

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На Ленинградском шоссе в Химках автобус врезался в остановку, в результате пострадали десять человек, сообщила Госавтоинспекция. ДТП произошло на остановке около дома номер 16. По данным Госавтоинспекции, водитель 1966 года рождения потерял сознание, после того как ему стало плохо.

Среди стоявших на остановке пострадавших нет, но травмы получили пассажиры автобуса. «В результате падения, по предварительным данным, пострадали десять пассажиров автобуса, они госпитализированы в медучреждения, предварительно травмы у всех нетяжелые», — сказали в Госавтоинспекции. Всего в салоне было 20 человек.

Дептранс уточняет, что в ДТП попал автобус, следовавший по маршруту 851 (проходит от станции метро «Речной вокзал» в аэропорт Шереметьево). «В результате ДТП автобус совершил наезд на стену выхода из подземного перехода», — уточнили в дептрансе.

Автомобилистам посоветовали выбирать пути объезда, так как движение в сторону Москвы в районе ДТП затруднено.

В конце мая на пересечении Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы Range Rover сбил женщину на тротуаре, в результате она погибла. По данным Госавтоинспекции, водитель не справился с управлением.