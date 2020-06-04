Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей

Рейтинг возглавили Кайли Дженнер и Канье Уэст. Лидировавшая в прошлом году Тейлор Свифт оказалась в конце третьего десятка

Кайли Дженнер (Фото: Frazer Harrison / Getty Images)

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей. Их общий доход по итогам года достиг $6,1 млрд. Это на $200 млн меньше, чем в 2019 году.

Forbes указывает, что годовое снижение дохода знаменитостей произошло впервые с 2016 года. Тогда это объяснялось тем, что годом ранее Флойд Мэйуэзер и Манни Пакьяо на двоих заработали $500 млн за самый дорогой боксерский поединок в истории. В этот раз на доходы знаменитостей повлияла в том числе и мировая вспышка коронавируса.

С большим отрывом первое место в рейтинге заняла Кайли Дженнер, которая к 21 году создала популярный бренд Kylie Cosmetics. Доход $590 млн ей принесла продажа 51% этой компании Coty Inc. в ноябре прошлого года.

Второе место по доходам занял рэпер и дизайнер Канье Уэст. $170 млн ему принесли бренд кроссовок Yeezy и связанный с ним контракт с немецкой Adidas.