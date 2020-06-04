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Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей

Рейтинг возглавили Кайли Дженнер и Канье Уэст. Лидировавшая в прошлом году Тейлор Свифт оказалась в конце третьего десятка
Кайли Дженнер
Кайли Дженнер (Фото: Frazer Harrison / Getty Images)

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей. Их общий доход по итогам года достиг $6,1 млрд. Это на $200 млн меньше, чем в 2019 году.

Forbes указывает, что годовое снижение дохода знаменитостей произошло впервые с 2016 года. Тогда это объяснялось тем, что годом ранее Флойд Мэйуэзер и Манни Пакьяо на двоих заработали $500 млн за самый дорогой боксерский поединок в истории. В этот раз на доходы знаменитостей повлияла в том числе и мировая вспышка коронавируса.

С большим отрывом первое место в рейтинге заняла Кайли Дженнер, которая к 21 году создала популярный бренд Kylie Cosmetics. Доход $590 млн ей принесла продажа 51% этой компании Coty Inc. в ноябре прошлого года.

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Второе место по доходам занял рэпер и дизайнер Канье Уэст. $170 млн ему принесли бренд кроссовок Yeezy и связанный с ним контракт с немецкой Adidas.

Занявший третье место швейцарец Роджер Федерер ($106,3 млн дохода за год) стал первым теннисистом в истории, которому удалось стать самым высокооплачиваемым спортсменом. Несмотря на отмену всех крупных теннисных турниров, ему удалось опередить португальского футболиста Криштиану Роналду, который оказался на четвертом месте ($105 млн), и аргентинского форварда «Барселоны» Лионеля Месси (пятое место — $104 млн).

В первой десятке оказались еще два спортсмена: футболист Неймар (седьмое место — $95,5 млн), а также баскетболист Леброн Джеймс из «Лос-Анджелес Кингз» (девятое место — $88,2 млн).

На шестом месте оказался актер Тайлер Перри ($97 млн), на девятом — американский телеведущий Говард Стерн ($90 млн), на десятом — музыкант, актер и рестлер Дуэйн Джонсон ($87,5 млн).

В прошлом году самой высокооплачиваемой знаменитостью была певица Тейлор Свифт. За 12 месяцев она заработала $185 млн и опередила Кайли Дженнер (у нее в прошлом году было $170 млн). За ними шли Канье Уэст, Лионель Месси и британский музыкант Эд Ширан.

Для сравнения, Ширан в этом году занял 23-е место ($64 млн), а Свифт — 25-е ($63,5 млн).

Автор: Артем Филипенок
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