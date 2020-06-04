В пятиэтажке в подмосковной Ивантеевке произошел взрыв газа

Из дома эвакуировали 30 человек. Пострадала женщина

В подмосковной пятиэтажке загорелась квартира, в результате чего пострадала женщина. Об этом РБК сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Инцидент произошел в Ивантеевке по адресу: ул. Смурикова, 15, на последнем этаже пятиэтажного дома. В ведомстве уточнили, что пожар произошел из-за хлопка газовоздушной смеси.

«В помещении выбиты оконная рама и межквартирные перегородки. Прибывшими подразделениями возгорание на площади 10 кв. м ликвидировано», — рассказали в пресс-службе.