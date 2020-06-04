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В пятиэтажке в подмосковной Ивантеевке произошел взрыв газа

Из дома эвакуировали 30 человек. Пострадала женщина

Фото: ivanteevka_new / Instagram Фото: Анна Майорова / Vk Фото: alenashopsale / Vk Фото: ivanteevka_new / Instagram Фото: Анна Майорова / Vk Фото: ivanteevka_new / Instagram Фото: Анна Майорова / Vk
Взрыв бытового газа, в двухкомнатной квартире (Фото: ivanteevka_new / Instagram)

В подмосковной пятиэтажке загорелась квартира, в результате чего пострадала женщина. Об этом РБК сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Инцидент произошел в Ивантеевке по адресу: ул. Смурикова, 15, на последнем этаже пятиэтажного дома. В ведомстве уточнили, что пожар произошел из-за хлопка газовоздушной смеси.

«В помещении выбиты оконная рама и межквартирные перегородки. Прибывшими подразделениями возгорание на площади 10 кв. м ликвидировано», — рассказали в пресс-службе.

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В связи с происшествием из дома были эвакуированы 30 человек, из них один ребенок.

29 мая один человек пострадал при взрыве бытового газа в жилом доме Амурска в Хабаровском крае. Несущие конструкции дома остались в целости.

Автор: Майя Бобенко
Теги: новости РБК, пожар, хлопок газа
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