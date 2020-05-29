Один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме в Амурске

Взрыв бытового газа произошел в одной из квартир жилого дома в городе Амурск Хабаровского края. В результате пострадал один человек, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

Инцидент произошел в одной из квартир на третьем этаже жилого дома, расположенного по адресу: улица Амурская, дом 10. Впоследствии начался пожар на площади 45 кв. м. Его ликвидировали в 07.15 (00.15 мск).

По данным ведомства, в результате случившегося несущие конструкции не пострадали. Во время тушения пожара из дома эвакуировали 8 человек. Всего для ликвидации последствий происшествия привлекались 27 человек и 6 единиц техники. Пострадавшего доставили в центральную районную больницу города Амурска.

Причина устанавливается. На месте работают сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России, газовой службы, а также правоохранительных органов.