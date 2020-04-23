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Эксперты назвали способы сэкономить на аренде жилья в период самоизоляции

Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Спрос на рынке аренды квартир во время самоизоляции сильно упал, что позволяет договориться с арендодателем о более выгодных условиях. Об этом рассказали опрошенные РБК риелторы и эксперты.

Специалист по аренде и глава квартирного бюро Александр Харыбин отмечает, что «сейчас уже все собственники знают о сложившейся ситуации и прекрасно понимают, что найти жильцов очень сложно». Поэтому, если съемщик признает, что у него нет возможности платить в прежнем объеме, и намеревается съехать, собственник может пойти на уступки. «Многие собственники сейчас уже сами предлагают дисконт или прожить в счет депозита», — говорит он.

Риелтор Евгений Яшенков, основатель агентства недвижимости «Евгений Яшенков и партнеры», подтверждает: в таком споре важно оперировать цифрами, поскольку для арендодателя легче перенести сокращение дохода на небольшой срок, чем полностью его лишиться. «Да, [со скидкой] собственник потеряет конкретную сумму. Потеряв клиента, он потеряет неопределенную сумму, потому что у него возникнут в текущих условиях карантина большие сложности на неопределенный период. Когда появится новый арендатор, если даже показывать квартиру уже сложно?» — заметил Яшенков.

Сергей Башкевич, руководитель правового бюро по недвижимости Bashkevich.com, также полагает, что в текущей ситуации арендодателю будет невыгодно терять съемщика. «Для своих клиентов-нанимателей я рекомендую исходить из того, что сохранить аренду, пусть и со скидками, — это выгодно прежде всего арендодателю. Тем более если он имеет добросовестных арендаторов. В нынешних условиях найти новых арендаторов будет трудно. Также не стоит ожидать и сохранение докризисных цен», — говорит эксперт. Среди вариантов урегулирования спора он предлагает следующие:

  • переложить сумму потерь арендодателя равномерно на другие месяцы (сделать реструктуризацию долга);
  • добиться снижения арендной платы за счет того, что в квартире будет проведен косметический ремонт;
  • если у собственника есть купленная в ипотеку квартира, ему можно установить размер оплаты в размере ежемесячного взноса.

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Фото: Андрей Любимов / РБК

Яшенков советует четко сформулировать свою позицию, чтобы вступить в аргументированный спор с собственником: «Ваша позиция должна быть максимально четкой. Упростите задачу вашему партнеру по переговорам. Позиция «я прошу о временном снижении цены на 30% (40, 50%) в течение четырех следующих месяцев» заведомо более выигрышная, чем «моим детям есть нечего скоро будет, сделайте нам хоть какую-то скидку!». Вы точно должны понимать, какой исход переговоров будет для вас приемлемым, а какой нет».

Еще одним аргументом может быть временный переезд из-за карантина, к примеру, за город. «Квартира пустая, амортизации нет, жить есть где, «снимаю у вас, потому что ценю отношения и не хочу вас подводить», — приводит эксперт пример такого довода.

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Фото: ТАСС/ Александр Рюмин

Согласно подсчетам аналитического центра НАФИ на июль 2019 года, в России арендуют жилье около 10 млн россиян (9% населения страны), почти половина из них (49%) планируют снимать квартиру как минимум в течение ближайших двух лет. Средняя стоимость арендного жилья в России составляет 12 тыс. руб. в месяц. При этом треть (34%) арендаторов платят до 10 тыс. руб. в месяц, а почти каждый пятый (17%) — более 20 тыс. руб. в месяц.

Теги: новости РБК, аренда, риэлторы
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