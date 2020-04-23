Эксперты назвали способы сэкономить на аренде жилья в период самоизоляции

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Спрос на рынке аренды квартир во время самоизоляции сильно упал, что позволяет договориться с арендодателем о более выгодных условиях. Об этом рассказали опрошенные РБК риелторы и эксперты.

Специалист по аренде и глава квартирного бюро Александр Харыбин отмечает, что «сейчас уже все собственники знают о сложившейся ситуации и прекрасно понимают, что найти жильцов очень сложно». Поэтому, если съемщик признает, что у него нет возможности платить в прежнем объеме, и намеревается съехать, собственник может пойти на уступки. «Многие собственники сейчас уже сами предлагают дисконт или прожить в счет депозита», — говорит он.

Риелтор Евгений Яшенков, основатель агентства недвижимости «Евгений Яшенков и партнеры», подтверждает: в таком споре важно оперировать цифрами, поскольку для арендодателя легче перенести сокращение дохода на небольшой срок, чем полностью его лишиться. «Да, [со скидкой] собственник потеряет конкретную сумму. Потеряв клиента, он потеряет неопределенную сумму, потому что у него возникнут в текущих условиях карантина большие сложности на неопределенный период. Когда появится новый арендатор, если даже показывать квартиру уже сложно?» — заметил Яшенков.

Сергей Башкевич, руководитель правового бюро по недвижимости Bashkevich.com, также полагает, что в текущей ситуации арендодателю будет невыгодно терять съемщика. «Для своих клиентов-нанимателей я рекомендую исходить из того, что сохранить аренду, пусть и со скидками, — это выгодно прежде всего арендодателю. Тем более если он имеет добросовестных арендаторов. В нынешних условиях найти новых арендаторов будет трудно. Также не стоит ожидать и сохранение докризисных цен», — говорит эксперт. Среди вариантов урегулирования спора он предлагает следующие: