Полиция пригрозила Зеленскому штрафом за поход в кафе во время карантина

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 июня
USD ЦБ: 69,02 (+0,67) Quote, 16:13
Курс евро на 5 июня
EUR ЦБ: 77,32 (+0,7) Quote, 16:13
Лойс, краш и постирония: словарь поколения Z Совместный проект, 16:43 Власти из-за вспышки COVID-19 ограничили въезд и выезд из Северодвинска Общество, 16:42 Путин поручил найти средства на подключение россиян к газу Общество, 16:40 В Мурманской области смывшая мост река Кола начала подтапливать поселки Общество, 16:39 Опрос выявил категории работников с высоким риском сокращений в кризис Экономика, 16:37 В Оренбургской области вернут в семью изъятых без решения суда детей Общество, 16:32 Комплимент от Гретцки и ужин с Путиным. Кумиры 1990-х — Павел Буре Спорт, 16:21 Летевший из Хабаровска на Чукотку самолет внепланово сел в Якутске Общество, 16:20 Игра наоборот. Дневник трейдера #24 Крипто, 16:17 Минстрой предложил новый стандарт вместо «жилья экономкласса» Общество, 16:17 Путин заявил об улучшении ситуации с COVID-19 в России Политика, 16:12 Как выбрать биржу для торговли криптовалютой. Инструкция для новичка Крипто, 16:11 СМИ узнали о планах «Формулы-1» провести две гонки в Сочи в 2020 году Спорт, 16:11 В Минприроды предрекли 10 лет на восстановление экологии в Норильске Общество, 16:11
Пандемия коронавируса ,  
0 

Полиция пригрозила Зеленскому штрафом за поход в кафе во время карантина

Во время визита в Хмельницкий Зеленский и сопровождавшие его чиновники зашли в кафе и выпили там кофе. Это может считаться нарушением карантинных ограничений, поскольку официально заведения общепита в стране пока закрыты
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Президенту Украины Владимиру Зеленскому может грозить штраф в размере до 17 тыс. гривен (около 44 тыс. руб.) за нарушение карантинных ограничений. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил замглавы МВД Антон Геращенко.

Инцидент, за который президенту грозит штраф, произошел накануне в городе Хмельницкий, куда глава Украины прибыл с визитом. Во время прогулки по центру города вместе с другими чиновниками Зеленский зашел в кафе и попробовал кофе. В его Twitter после этого появилась запись: «Крутой кофе в Хмельницком! Ароматный и вкусный! Первые кафе выходят с карантина, потихоньку восстанавливаемся после эпидемии коронавируса».

Кофе Зеленский пил внутри кафе. Вместе с тем работа заведений общепита на Украине до сих пор официально запрещена: исключение составляют лишь заведения, которые работают навынос и на открытых террасах. Полноценно кафе и рестораны смогут заработать лишь с 5 июня.

Геращенко заявил, что президенту грозит штраф за нарушение карантинных мер. Вместе с тем он отметил, что вина главы государства пока не доказана. Он напомнил, что МВД не впервой штрафовать Зеленского: «Когда Владимир Зеленский показал свой бюллетень в апреле 2019 года, он был оштрафован за разглашение тайны голосования. Поэтому компетентные органы полиции рассмотрят этот вопрос».

Карантин из-за коронавируса на Украине. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Сам Зеленский на встрече с журналистами в Хмельницкой области объяснил, что его в кафе пригласили и он готов оплатить штраф, если потребуется. «Я готов заплатить штраф, если что-то нарушил. Меня пригласили, я зашел, все там проверили. Просто доверился команде», — сказал Зеленский.

Главный санитарный врач Украины и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко был вместе с Зеленским во время визита в кафе. Он, комментируя инцидент, заявил, что посещение заведения стоит рассматривать скорее как проверку того, как работает общепит. Если трактовать случившееся именно так, то никаких нарушений допущено не было. «Мы вчера шли по улице, хотели взять с собой кофе, но рестораторы или бизнес, которые хотят открыться раньше, обратились к нам и попросили посмотреть выполнение норм в кафе. Мы просто зашли проверить, посмотреть. Мы все переживаем и делаем все для того, чтобы бизнес возобновил свою работу, контролируем эпидемиологическую ситуацию. Поэтому не рассматривайте это как нарушение карантина», — сказал он.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Согласно последней официальной информации Минздрава Украины, в стране выявлено 25,4 тыс. случаев заболевания, 747 человек умерли. За последние сутки в стране подтвердили 588 случаев заражения.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус, Украина, Владимир Зеленский, карантин
Материалы по теме
В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России и на Украине
Общество
Власти Украины анонсировали возобновление авиасообщения
Общество
Рада уволила экс-главу МИД Украины Пристайко с поста вице-премьера
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter