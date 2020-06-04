Полиция пригрозила Зеленскому штрафом за поход в кафе во время карантина

Во время визита в Хмельницкий Зеленский и сопровождавшие его чиновники зашли в кафе и выпили там кофе. Это может считаться нарушением карантинных ограничений, поскольку официально заведения общепита в стране пока закрыты

Владимир Зеленский (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Президенту Украины Владимиру Зеленскому может грозить штраф в размере до 17 тыс. гривен (около 44 тыс. руб.) за нарушение карантинных ограничений. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил замглавы МВД Антон Геращенко.

Инцидент, за который президенту грозит штраф, произошел накануне в городе Хмельницкий, куда глава Украины прибыл с визитом. Во время прогулки по центру города вместе с другими чиновниками Зеленский зашел в кафе и попробовал кофе. В его Twitter после этого появилась запись: «Крутой кофе в Хмельницком! Ароматный и вкусный! Первые кафе выходят с карантина, потихоньку восстанавливаемся после эпидемии коронавируса».

Кофе Зеленский пил внутри кафе. Вместе с тем работа заведений общепита на Украине до сих пор официально запрещена: исключение составляют лишь заведения, которые работают навынос и на открытых террасах. Полноценно кафе и рестораны смогут заработать лишь с 5 июня.

Геращенко заявил, что президенту грозит штраф за нарушение карантинных мер. Вместе с тем он отметил, что вина главы государства пока не доказана. Он напомнил, что МВД не впервой штрафовать Зеленского: «Когда Владимир Зеленский показал свой бюллетень в апреле 2019 года, он был оштрафован за разглашение тайны голосования. Поэтому компетентные органы полиции рассмотрят этот вопрос».

Сам Зеленский на встрече с журналистами в Хмельницкой области объяснил, что его в кафе пригласили и он готов оплатить штраф, если потребуется. «Я готов заплатить штраф, если что-то нарушил. Меня пригласили, я зашел, все там проверили. Просто доверился команде», — сказал Зеленский.

Главный санитарный врач Украины и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко был вместе с Зеленским во время визита в кафе. Он, комментируя инцидент, заявил, что посещение заведения стоит рассматривать скорее как проверку того, как работает общепит. Если трактовать случившееся именно так, то никаких нарушений допущено не было. «Мы вчера шли по улице, хотели взять с собой кофе, но рестораторы или бизнес, которые хотят открыться раньше, обратились к нам и попросили посмотреть выполнение норм в кафе. Мы просто зашли проверить, посмотреть. Мы все переживаем и делаем все для того, чтобы бизнес возобновил свою работу, контролируем эпидемиологическую ситуацию. Поэтому не рассматривайте это как нарушение карантина», — сказал он.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Согласно последней официальной информации Минздрава Украины, в стране выявлено 25,4 тыс. случаев заболевания, 747 человек умерли. За последние сутки в стране подтвердили 588 случаев заражения.