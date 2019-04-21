Штраф Владимира Зеленского за демонстрацию бюллетеня составит до $31

Кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского могут оштрафовать на сумму от 510 до 850 гривен (от $19 до $31) за то, что он во время голосования продемонстрировал заполненный избирательный бюллетень. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

Так, утром 21 апреля Зеленский, общаясь с журналистами, показал уже заполненный бюллетень, до того как опустить его в урну. Полиция расценила его действия как нарушение ст. 212-10 КУоАП «Нарушение ограничения относительно ведения предвыборной агитации».

Согласно данной статье, штраф в отношении правонарушителя может составить от 30 до 50 необлагаемых минимумов. В настоящее время на Украине необлагаемый минимум — 17 гривен ($0,63).

Ранее в связи с инцидентом к Зеленскому в его избирательный штаб в конгрессно-выставочном центре «Парковый» в Киеве пришла полиция.