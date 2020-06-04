Глава Роспотребнадзора заявила о неизбежности новой пандемии

Этот факт абсолютно очевиден, убеждена Анна Попова. По ее словам, кого затронет новая инфекционная волна, неизвестно, но к этому моменту уже должен сформироваться определенный алгоритм действий

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Человечеству не избежать новой пандемии, а опыт борьбы с COVID-19 должен помочь создать алгоритм действий на будущее. Об этом во время дискуссии клуба «Валдай» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Как объединить опыт, как извлечь уроки из каждого такого крайне непростого этапа в жизни, наверное, всей планеты? Ничего не потерять, консолидировать, объединить и сделать <...> алгоритм на следующий случай», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).

По ее словам, абсолютно очевидно, что нечто подобное коронавирусу COVID-19 произойдет в будущем «в той или иной форме». «Кого он затронет, мы сегодня не знаем, но алгоритм должен быть», — считает глава Роспотребнадзора.

В конце мая Попова допустила наложение второй волны COVID-19 на сезонный грипп осенью. «Вполне реально, что коронавирус будет подниматься в осенний период, и мы опасаемся сегодня и пытаемся просчитать, будет ли он давать микст-инфекцию с другими респираторными инфекциями, вирусами респираторными осеннего сезона», — сказала она.