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Пандемия коронавируса ,  
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Глава Роспотребнадзора заявила о неизбежности новой пандемии

Этот факт абсолютно очевиден, убеждена Анна Попова. По ее словам, кого затронет новая инфекционная волна, неизвестно, но к этому моменту уже должен сформироваться определенный алгоритм действий
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Человечеству не избежать новой пандемии, а опыт борьбы с COVID-19 должен помочь создать алгоритм действий на будущее. Об этом во время дискуссии клуба «Валдай» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Как объединить опыт, как извлечь уроки из каждого такого крайне непростого этапа в жизни, наверное, всей планеты? Ничего не потерять, консолидировать, объединить и сделать <...> алгоритм на следующий случай», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).

По ее словам, абсолютно очевидно, что нечто подобное коронавирусу COVID-19 произойдет в будущем «в той или иной форме». «Кого он затронет, мы сегодня не знаем, но алгоритм должен быть», — считает глава Роспотребнадзора.

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Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

В конце мая Попова допустила наложение второй волны COVID-19 на сезонный грипп осенью. «Вполне реально, что коронавирус будет подниматься в осенний период, и мы опасаемся сегодня и пытаемся просчитать, будет ли он давать микст-инфекцию с другими респираторными инфекциями, вирусами респираторными осеннего сезона», — сказала она.

Если подобное произойдет, то течение болезни будет тяжелым, выразила мнение Попова. Опасения того, что сезонный всплеск заболеваний наложится на вторую волну коронавируса, заставляет специалистов торопиться с вакцинацией против гриппа, добавила глава Роспотребнадзора.

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Фото: Diego Azubel / EPA / ТАСС

При этом Попова указала на то, что люди, которые сделают прививку от гриппа, будут защищены от этого вируса «и это уже значительно снизит риски тяжелого течения заболевания в такой непростой период, который мы ждем осенью».

По последним данным, в России коронавирусом заразились 441,1 тыс. человек, вылечиться удалось 204,6 тыс. пациентам, скончались 5384 человека.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Роспотребнадзор, Анна Попова, пандемия, коронавирус
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