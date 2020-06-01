Роспотребнадзор изучит возможность заражения COVID-19 от кошек

Сейчас уже известны случаи, когда коронавирус выявили у домашних кошек, однако вопрос о возможности передачи заболевания от домашнего животного требует дальнейшего изучения. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканал «Россия-24».

«Мне известно только, по-моему, о пяти или шести случаях, когда у домашних кошек был выделен коронавирус», — сказала Попова. При этом неизвестно, как питомцы заразились вирусом и болели ли они, указала она.

В публикациях китайских ученых на эту тему утверждалось, что заразиться от домашних животных нельзя, отметила Попова. «Но предмет тоже для изучения. Будем изучать», — сказала она.

Ранее, 26 мая, о выявлении коронавируса у домашней кошки в России сообщил Россельхознадзор. Заболевание у пятилетней кошки подтвердили специалисты «Всероссийского государственного центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» (ФГБУ «ВГНКИ»).