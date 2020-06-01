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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор изучит возможность заражения COVID-19 от кошек

Сейчас уже известны случаи, когда коронавирус выявили у домашних кошек, однако вопрос о возможности передачи заболевания от домашнего животного требует дальнейшего изучения. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканал «Россия-24».

«Мне известно только, по-моему, о пяти или шести случаях, когда у домашних кошек был выделен коронавирус», — сказала Попова. При этом неизвестно, как питомцы заразились вирусом и болели ли они, указала она.

В публикациях китайских ученых на эту тему утверждалось, что заразиться от домашних животных нельзя, отметила Попова. «Но предмет тоже для изучения. Будем изучать», — сказала она.

У кошки в России выявили COVID-19
Общество
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Ранее, 26 мая, о выявлении коронавируса у домашней кошки в России сообщил Россельхознадзор. Заболевание у пятилетней кошки подтвердили специалисты «Всероссийского государственного центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» (ФГБУ «ВГНКИ»).

Согласно актуальным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пока нет никаких доказательств того, что коронавирусом можно заразиться от домашнего питомца. При этом заболевание подтвердили у нескольких собак и кошек, которые контактировали с зараженными вирусом людьми. Исследование специалистов Ветеринарного института Харбина показало, что коронавирусом могут заразиться хорьки и кошки, однако доказательств того, что вирусом от животного может заразиться человек, ученые не нашли.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: пандемия, коронавирус
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