Путин поручил реформировать миграционные режимы и институт гражданства

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

На сайте Кремля опубликованы поручения президента Владимира Путина реализации концепции государственной миграционной политики на 2019-2025 годы. Президент предлагает реформировать миграционные режимы и институт гражданства в России.

Действующие сейчас миграционные правила «недостаточно ясны и унифицированы», считает президент, а уровень применения информационных технологий в этой области «остается невысоким». Иностранцы, в том числе и приезжающие на работу, «часто стремятся обойти существующие сложности» и уходят «в тень», также отмечает Путин. Бывают и ситуации, когда люди, которые хотят стать «полноправными членами российского общества», сталкиваются с проблемами при получении российского гражданства.

Точечными изменениями проблему не решить, поэтому нужны реформы, заключает президент. Среди прочего, он предлагает:

Сделать вид на жительство в России основным статусом, после которого иностранец может претендовать на гражданство.

Разрешение на временное проживание, которое выделяется по квотам, «исключается». Такой институт «фактически себя изжил»: разрешения нередко покупаются.

Установить три вида порядка приема в гражданство: общий, упрощенный и особый. Общий по умолчанию применяется ко всем иностранцам, упрощенный — к людям из стран, «близких к нам в социокультурном отношении».

Особый порядок будет действовать в случаях, когда решение о приеме в гражданство «требует оценки неочевидных фактов» и особых процедур, а само решение принимается на высоком уровне.

Материал дополняется