Кремль ответил на данные «Норникеля» о своевременном оповещении о ЧП

Президент Владимир Путин поручил установить истинные причины инцидента и разобраться в задержке информирования о происшествии. «Сейчас, насколько мы знаем, эти действия производятся», — сказал пресс-секретарь главы государства

Фото: Денис Кожевников / ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с задержкой информирования об инциденте с разливом нефтепродуктов в Норильске, передает корреспондент РБК.

«Президент [Владимир Путин] обратил внимание на расхождения в данных о том моменте, когда поступила информация, которую он получил по линии официальных ведомств, прежде всего от МЧС, и от губернатора [Красноярского края Александра Усса], и от менеджмента оператора», — заявил Песков.

По его словам, Путин, обратив внимание на расхождение этих данных, сказал, что даст поручение соответствующим органам, чтобы они установили истину, были ли соблюдены все нормативы по экстренному информированию. «Сейчас, насколько мы знаем, эти действия производятся», — отметил пресс-секретарь.