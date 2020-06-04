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Кремль ответил на данные «Норникеля» о своевременном оповещении о ЧП

Президент Владимир Путин поручил установить истинные причины инцидента и разобраться в задержке информирования о происшествии. «Сейчас, насколько мы знаем, эти действия производятся», — сказал пресс-секретарь главы государства
Норникель GMKN ₽20 230 -7,3% Купить
Фото: Денис Кожевников / ТАСС
Фото: Денис Кожевников / ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с задержкой информирования об инциденте с разливом нефтепродуктов в Норильске, передает корреспондент РБК.

«Президент [Владимир Путин] обратил внимание на расхождения в данных о том моменте, когда поступила информация, которую он получил по линии официальных ведомств, прежде всего от МЧС, и от губернатора [Красноярского края Александра Усса], и от менеджмента оператора», — заявил Песков.

По его словам, Путин, обратив внимание на расхождение этих данных, сказал, что даст поручение соответствующим органам, чтобы они установили истину, были ли соблюдены все нормативы по экстренному информированию. «Сейчас, насколько мы знаем, эти действия производятся», — отметил пресс-секретарь.

«Норникель» опубликовал хронологию аварии с разливом топлива
Общество
Фото: ilya_torgonskyi / Instagram

О замалчивании информации о разливе топлива, который произошел 29 мая, ранее заявляли краевые власти и министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев. МЧС якобы узнало обо всем только спустя два дня, доложил глава МЧС Путину. «Норникель» это опроверг.

По версии компании и властей Красноярского края, авария произошла из-за погодных условий. В пятницу, 29 мая, «внезапно» просели фундамент и опоры, на которых стоял резервуар с дизелем на территории ТЭЦ-3, и у него «оторвалось днище», сообщили в «Норникеле». «Опоры служили более 30 лет без нареканий», — добавили там. Первый вице-президент компании Сергей Дяченко говорил, что резервуары использовались бережно, а опоры могли просесть из-за таяния мерзлого грунта в результате аномально мягких температур.

Описывая произошедшее 29 мая, в компании сообщили, что через 15 минут после того, как об инциденте стало известно диспетчеру самой ТЭЦ (принадлежит Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), «дочке» «Норильского никеля»), НТЭК передала информацию в единую дежурную диспетчерскую службу управления по делам гражданской обороны и ЧС администрации Норильска. Затем в течение часа сведения были направлены в ситуационно-аналитические центры Минэнерго и «Системного оператора» (единый диспетчер энергосистемы России).

По факту инцидента Следственный комитет завел четыре уголовных дела. Кроме того, был задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 НТЭК, а гендиректору «дочки» «Норникеля» Сергею Липину объявили предостережение.

Последствия разлива топлива в Норильске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Авторы: Полина Химшиашвили, Михаил Юшков
Теги: Дмитрий Песков, «Норникель», разлив нефтепродуктов, Владимир Путин
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