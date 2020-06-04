В Подмосковье военный вертолет совершил экстренную посадку на трассу

В Подмосковье из-за проблем с двигателем экстренно сел вертолет Ми-38Т Минобороны. Это новый тип вертолетов, особенностью которых называлось расположение двигателей

Вертолет Ми-38 (Фото: Ладислав Карпов / ТАСС)

В Подмосковье совершил экстренную посадку военно-транспортный вертолет, находившиеся на борту живы. Об этом со ссылкой на источники сообщают ТАСС и «Интерфакс».

Ранее о посадке сообщил РЕН ТВ. По данным телеканала, во время полета датчики сообщили о вибрации в двигателе. Командир экипажа принял решение совершить посадку в районе села Гжель. По данным «Интерфакса», вертолет совершил аварийную посадку на трассу.

По словам источников, речь идет о вертолете Ми-38. Это новая модель вертолета, которую производят в Казани. Первый вертолет этого типа в модификации Ми-38Т (военно-транспортный) Минобороны получило только в декабре прошлого года. Одной из его особенностей тогда называлось нестандартное расположение двигателей. Вместо традиционного для «милевских» вертолетов расположения двигателей перед главным редуктором его двигатели расположены сзади.

В администрации Гжели сообщили РБК, что не владеют информацией. РБК направил запрос в пресс-службу Минобороны.