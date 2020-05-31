СК начал проверку после изъятия детей у семьи в Оренбургской области

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Следователи начали проверку из-за видеозаписи о принудительном изъятии малолетних детей из семьи в Домбаровском районе Оренбургской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Руководитель следственного управления потребовал передать из органов полиции материалы по заявлению отца детей, которое он написал на полицейских, представителей органов опеки и попечительства муниципального образования. Следователи дадут оценку действиям должностных лиц с учетом применения физический силы при изъятии детей и заявления отца.

Следователи выяснили, что четырех из пяти детей изъяли по постановлению главы Домбаровского района. Причиной стал риск обрушения потолочного перекрытия в доме, где проживает семья. Дети находятся в медицинском учреждении, за ними присматривают медики и социальные педагоги. Медработники не нашли признаков вреда здоровью детей.

Проверку также начала прокуратура Домбаровского района. Портал «Оренбург Медиа» писал, что инцидент произошел в поселке Тюльпанный. Издание сообщило, что семья обратилась за помощью в властям, так как их дом находится в аварийном состоянии.