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СК начал проверку после изъятия детей у семьи в Оренбургской области

Фото: sluxfssp / VK
Фото: sluxfssp / VK

Следователи начали проверку из-за видеозаписи о принудительном изъятии малолетних детей из семьи в Домбаровском районе Оренбургской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Руководитель следственного управления потребовал передать из органов полиции материалы по заявлению отца детей, которое он написал на полицейских, представителей органов опеки и попечительства муниципального образования. Следователи дадут оценку действиям должностных лиц с учетом применения физический силы при изъятии детей и заявления отца.

Следователи выяснили, что четырех из пяти детей изъяли по постановлению главы Домбаровского района. Причиной стал риск обрушения потолочного перекрытия в доме, где проживает семья. Дети находятся в медицинском учреждении, за ними присматривают медики и социальные педагоги. Медработники не нашли признаков вреда здоровью детей.

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Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Проверку также начала прокуратура Домбаровского района. Портал «Оренбург Медиа» писал, что инцидент произошел в поселке Тюльпанный. Издание сообщило, что семья обратилась за помощью в властям, так как их дом находится в аварийном состоянии.

По данным портала, семья долгое время в нем не проживала. Однако к ним пришли сотрудники органов опеки и полиции и решили на время изъять детей из семьи, объяснив это опасными условиями для их проживания. В видеозаписи, которая попала в социальные сети, показано, что, несмотря на протесты, у родителей насильно забрали детей, а на мать надели наручники. Издание отмечает, что изъятие детей проводили без решения суда и присутствия судебных приставов.

Теги: Оренбургская область, дети, проверка
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