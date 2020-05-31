Прокуратура проверит действия полиции при изъятии детей в Оренбуржье

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Прокуратура Домбаровского района Оренбургской области организовала проверку обстоятельств изъятия детей из многодетной семьи сотрудниками полиции и органами опеки. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства по региону.

По информации местного портала «Оренбург медиа», инцидент произошел в поселке Тюльпанный. Многодетная семья обратилась к властям за помощью, так как дом, в который она переехала с пятерыми детьми, находится в аварийном состоянии.

В итоге к семье пришла полиция и представители органов опеки, которые решили изъять детей из семьи из-за опасных условий проживания. На видеозаписи, которая попала в социальные сети, видно, как полицейские насильно забирают детей у матери, а на саму женщину в итоге надевают наручники. Отмечается, что изъятие производилось без решения суда и участия судебных приставов.

В прокуратуре пообещали дать оценку действиям сотрудников полиции и представителей органов опеки, участвовавших в изъятии детей.

Ситуацию с семьей также взяла под контроль уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области Анжелика Линькова.