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Кадыров назвал бредом «зловещие вышки 5G» и «массовое чипирование людей»

По словам главы Чечни, для работы вышек 5G не выделены необходимые частоты, в России их не развертывают, а спецтехника по их установке необходима для геологоразведочных исследований
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Пресс-служба администрации Чеченской республики / ТАСС)

На фоне пандемии коронавируса в интернете выросло количество сторонников теорий заговора, в частности, о связанных с развитием инфекции вышках сотовой связи 5G, однако ни в Чечне, ни в других регионах России такие вышки не устанавливают, написал в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.

«Начитавших различных околонаучных статей, все кому не лень возомнили себя экспертами и пугают общество зловещими вышками 5G, массовым чипированием людей и прочим бредом», — отметил он.

По словам Кадырова, руководитель управления Роскомнадзора по республике Адам Мунаев рассказал во время эфира на ЧГТРК «Грозный», что для работы вышек 5G не выделены необходимые частоты.

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Кадыров добавил, что в Чечне не у всех работает и сотовая связь четвертого поколения.

«Призываю лжеэкспертов не распространять слухи о том, что в республике работает спецтехника по установке вышек связи 5G. Данная техника предназначена для геологоразведочных исследований», — заключил Кадыров.

Из-за данных о том, что вышки 5G необходимы для того, чтобы облучить население, а затем чипировать его, в Северной Осетии подожгли антенны МТС рядом с селением Ногир. В результате люди остались без связи. Подобные случаи из-за убеждений о вреде вышек 5G происходили и за рубежом, например в Великобритании, где были повреждены как минимум 20 телекоммуникационных вышек.

О чипировании людей американским миллиардером Биллом Гейтсом в программе «Бесогон ТВ» на телеканале «Россия 24» говорил режиссер Никита Михалков. Повтор передачи сняли с эфира, а Михалков заявил о цензуре на телеканале. Позже новый выпуск программы не вышел в эфире «России 24».

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Рамзан Кадыров, Чечня, 5G
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