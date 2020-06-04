Кадыров назвал бредом «зловещие вышки 5G» и «массовое чипирование людей»

По словам главы Чечни, для работы вышек 5G не выделены необходимые частоты, в России их не развертывают, а спецтехника по их установке необходима для геологоразведочных исследований

Рамзан Кадыров (Фото: Пресс-служба администрации Чеченской республики / ТАСС)

На фоне пандемии коронавируса в интернете выросло количество сторонников теорий заговора, в частности, о связанных с развитием инфекции вышках сотовой связи 5G, однако ни в Чечне, ни в других регионах России такие вышки не устанавливают, написал в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.

«Начитавших различных околонаучных статей, все кому не лень возомнили себя экспертами и пугают общество зловещими вышками 5G, массовым чипированием людей и прочим бредом», — отметил он.

По словам Кадырова, руководитель управления Роскомнадзора по республике Адам Мунаев рассказал во время эфира на ЧГТРК «Грозный», что для работы вышек 5G не выделены необходимые частоты.

Кадыров добавил, что в Чечне не у всех работает и сотовая связь четвертого поколения.