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Новый выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» не выйдет на «России 24»

Никита Михалков
Никита Михалков (Фото: Александр Аксаков / Getty Images)

Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» выйдет только на официальном канале на YouTube. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Михалкова.

Представитель режиссера анонсировал, что первый после снятия программы с эфира «России 24» выпуск «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди» выйдет 22 мая.

По словам самого Михалкова, программа «Бесогон ТВ» всегда делалась для зрителей и телеканал помогал доносить мысли автора передачи во все регионы России. Однако 2 мая очередной выпуск программы был снят с эфира.

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Никита Михалков

«Если мы сейчас не можем делать это вместе с «Россией 24», значит, будем выпускать нашу программу в интернете, а параллельно думать о дальнейшем ее развитии», — передала слова Михалкова его пресс-служба.

Пресс-служба ВГТРК отказалась от комментариев.

Последний выпуск «У кого в кармане государство?» вышел в эфир телеканала «Россия 24» 1 мая. В нем Михалков рассказал о программе миллиардера Билла Гейтса по чипированию людей под видом прививки для «сокращения человечества» и управления людьми. Телеканал показал программу два раза, после чего руководство ВГТРК сообщило режиссеру, что других запланированных повторов не будет. Михалков счел это решение «чистой воды цензурой».

Теги: Никита Михалков, «Бесогон ТВ», YouTube, новости РБК
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