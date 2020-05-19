Новый выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» не выйдет на «России 24»

Никита Михалков (Фото: Александр Аксаков / Getty Images)

Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» выйдет только на официальном канале на YouTube. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Михалкова.

Представитель режиссера анонсировал, что первый после снятия программы с эфира «России 24» выпуск «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди» выйдет 22 мая.

По словам самого Михалкова, программа «Бесогон ТВ» всегда делалась для зрителей и телеканал помогал доносить мысли автора передачи во все регионы России. Однако 2 мая очередной выпуск программы был снят с эфира.

«Если мы сейчас не можем делать это вместе с «Россией 24», значит, будем выпускать нашу программу в интернете, а параллельно думать о дальнейшем ее развитии», — передала слова Михалкова его пресс-служба.