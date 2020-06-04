Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 июня

Атипичный ход болезни у пожилых, россияне не намерены проводить отпуска дома из-за коронавируса, число зараженных в мире превысило 6,5 млн — главные новости в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 432,2 тыс. (8536 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 5,2 тыс. человек (178 за прошлые сутки). Выздоровели с начала эпидемии 195,9 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <300 0 <500 0 <1000 0 <5000 0 от 5000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

В Москве за сутки умерли 64 пациента с COVID-19. Общее число жертв эпидемии в столице составило 2749 человек.

У пожилых людей коронавирусная инфекция может протекать атипично, с такими симптомами, как бред, тахикардия и снижение артериального давления, говорится в методических рекомендациях Минздрава. При этом болезнь может проходить без кашля, лихорадки и одышки.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

В Санкт-Петербурге в мае смертность выросла почти на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из данных городского ЗАГСа.



Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Министерство здравоохранения утвердило седьмую версию методических рекомендаций по лечению COVID-19: в ней появился новый препарат для лечения заболевания — фавипиравир (торговое наименование «Авифавир») отечественного производства.

Прогнозы о том, что экономический кризис из-за коронавируса может оказаться хуже Великой депрессии в США, не оправдались, считает председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. По его мнению, Россия уже в июне откроет экономику и снимет ограничения по передвижению граждан. «Конечно, отскок, мне кажется, будет достаточно быстрый. Другое дело, что это наложилось на кризис нефтяной отрасли, там тоже сейчас процессы очень важные», — заключил глава ВТБ.

Продажи водки в бутылках объемом от 1 л выросли на 20% в апреле 2020 года, хотя до этого спрос на алкоголь в крупной таре падал. Торговые сети полагают, это связано с тем, что россияне запасались алкоголем в период самоизоляции.

Больше трети россиян (38%) намерены в условиях кризиса сэкономить на отпуске. Однако, несмотря на это и вопреки всем предостережениям о рисках второй волны коронавируса, только 13% граждан заявили, что собираются провести отпуск дома. 57% отправятся в поездки по России.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 6,28 млн человек, более 379,9 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 6,5 млн человек, более 385 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлены свыше 1,85 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (584,3 тыс.), Россия — на третьем, Великобритания — на четвертом (281,2 тыс.), Испания — на пятом (240,3 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

Германия с 15 июня снимет ограничения на поездки в страны Евросоюза, Шенгенской зоны и в Великобританию и заменит индивидуальными рекомендациями для путешественников. Однако Испания и Норвегия пока останутся для немцев закрытыми.

Администрация президента США Дональда Трампа запретила китайским авиакомпаниям совершать пассажирские рейсы в страну. Эти действия стали ответом Вашингтона на отказ Пекина позволить американским авиаперевозчикам с 1 июня вернуться к прежнему режиму работы.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

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