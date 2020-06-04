Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 июня
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 432,2 тыс. (8536 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 5,2 тыс. человек (178 за прошлые сутки). Выздоровели с начала эпидемии 195,9 тыс. человек.
- В Москве за сутки умерли 64 пациента с COVID-19. Общее число жертв эпидемии в столице составило 2749 человек.
- У пожилых людей коронавирусная инфекция может протекать атипично, с такими симптомами, как бред, тахикардия и снижение артериального давления, говорится в методических рекомендациях Минздрава. При этом болезнь может проходить без кашля, лихорадки и одышки.
- В Санкт-Петербурге в мае смертность выросла почти на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из данных городского ЗАГСа.
Скорость распространения коронавируса в РоссииСлучаев за суткиИсточник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусомДанные по России i
- Министерство здравоохранения утвердило седьмую версию методических рекомендаций по лечению COVID-19: в ней появился новый препарат для лечения заболевания — фавипиравир (торговое наименование «Авифавир») отечественного производства.
- Прогнозы о том, что экономический кризис из-за коронавируса может оказаться хуже Великой депрессии в США, не оправдались, считает председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. По его мнению, Россия уже в июне откроет экономику и снимет ограничения по передвижению граждан. «Конечно, отскок, мне кажется, будет достаточно быстрый. Другое дело, что это наложилось на кризис нефтяной отрасли, там тоже сейчас процессы очень важные», — заключил глава ВТБ.
- Продажи водки в бутылках объемом от 1 л выросли на 20% в апреле 2020 года, хотя до этого спрос на алкоголь в крупной таре падал. Торговые сети полагают, это связано с тем, что россияне запасались алкоголем в период самоизоляции.
- Больше трети россиян (38%) намерены в условиях кризиса сэкономить на отпуске. Однако, несмотря на это и вопреки всем предостережениям о рисках второй волны коронавируса, только 13% граждан заявили, что собираются провести отпуск дома. 57% отправятся в поездки по России.
Ситуация в мире
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 6,28 млн человек, более 379,9 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 6,5 млн человек, более 385 тыс. скончались.
- Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлены свыше 1,85 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (584,3 тыс.), Россия — на третьем, Великобритания — на четвертом (281,2 тыс.), Испания — на пятом (240,3 тыс.).
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Германия с 15 июня снимет ограничения на поездки в страны Евросоюза, Шенгенской зоны и в Великобританию и заменит индивидуальными рекомендациями для путешественников. Однако Испания и Норвегия пока останутся для немцев закрытыми.
- Администрация президента США Дональда Трампа запретила китайским авиакомпаниям совершать пассажирские рейсы в страну. Эти действия стали ответом Вашингтона на отказ Пекина позволить американским авиаперевозчикам с 1 июня вернуться к прежнему режиму работы.
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