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Часть постов в соцсетях о взрывах в Дзержинске попали под закон о фейках
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес в реестр запрещенных несколько сообщений в соцсетях в связи с тем, что те были признаны фейковыми. Закон о фейковых новостях заработал всего несколько месяцев назад
Фото: Елена Сорокина / ТАСС

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных несколько ссылок на сообщения в социальных сетях, где шла речь о взрывах на заводе ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске. Все они были признаны фейковыми. Об этом сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

Он пояснил, что в ведомство поступило соответствующее требование Генпрокуратуры, которая признала, что в указанных материалах содержится «недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу массового нарушения общественного порядка, общественной безопасности».

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С обращение в Генпрокуратуру по поводу фейковых сообщений в соцсетях о взрывах в Дзержинске во вторник обратился член Общественной палаты России Александр Малькевич. На своей странице в Facebook он сообщил, что собрал более 100 фейковых сообщений, способных «порождать массу слухов и домыслов».

«Чего только не писали в соцсетях: «теракт», «город завален минами» (и трупами!), «началась эвакуация», «новые взрывы», «200 погибших», «выброс яда в воздухе», «отец — сотрудник ФСБ сказал закупать продукты и срочно уезжать из города» и т.д.» — привел он в пример.

Закон об ответственности за распространение фейковых новостей вступил в силу 29 марта 2019 года в России. Он предусматривает, что за распространение заведомых и общественно опасных фейков может грозить штраф в размере от 30 тыс. до 1,5 млн руб. Поводом для принятия соответствующего закона послужил пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, объяснял глава комитета по информационной политике Госдумы Леонид Левин.

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Взрыв на заводе по производству тротила в Дзержинске. Фоторепортаж

Взрывы на заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области произошли 1 июня. По последним данным, пострадали 116 человек, из них 18 были госпитализированы.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: фейковые новости, Дзержинск, взрывы
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