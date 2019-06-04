Часть постов в соцсетях о взрывах в Дзержинске попали под закон о фейках

Часть постов в соцсетях о взрывах в Дзержинске попали под закон о фейках

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес в реестр запрещенных несколько сообщений в соцсетях в связи с тем, что те были признаны фейковыми. Закон о фейковых новостях заработал всего несколько месяцев назад

Фото: Елена Сорокина / ТАСС

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных несколько ссылок на сообщения в социальных сетях, где шла речь о взрывах на заводе ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске. Все они были признаны фейковыми. Об этом сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

Он пояснил, что в ведомство поступило соответствующее требование Генпрокуратуры, которая признала, что в указанных материалах содержится «недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу массового нарушения общественного порядка, общественной безопасности».

С обращение в Генпрокуратуру по поводу фейковых сообщений в соцсетях о взрывах в Дзержинске во вторник обратился член Общественной палаты России Александр Малькевич. На своей странице в Facebook он сообщил, что собрал более 100 фейковых сообщений, способных «порождать массу слухов и домыслов».

«Чего только не писали в соцсетях: «теракт», «город завален минами» (и трупами!), «началась эвакуация», «новые взрывы», «200 погибших», «выброс яда в воздухе», «отец — сотрудник ФСБ сказал закупать продукты и срочно уезжать из города» и т.д.» — привел он в пример.