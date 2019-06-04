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Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково
В пресс-службе Utair РБК уточнили, что на 40-й минуте полета в салоне самолета выпали кислородные маски
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Экипаж лайнера Boeing 737-500, вылетевшего в Берлин в 11:16 мск из Внуково, принял решение вернуться обратно после полутора часов полета из-за срабатывания датчика турбонаддува, сообщает «РИА Новости».

В пресс-службе Utair РБК уточнили, что на 40-й минуте полета в салоне самолета выпали кислородные маски. После этого командир предупредил наземные службы и пассажиров об аварийном снижении и развернул лайнер.

Выработав топливо, самолет благополучно сел около 13:00 мск. Состояние пассажиров и экипажа в Utair оценили как нормальное, пообещав отправить людей в Берлин резервным бортом.

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30 мая экстренно вернулся в Шереметьево А320 компании «Аэрофлот», который направлялся в Грозный. Развернуть самолет экипажу пришлось из-за срабатывания датчика пожаротушения. Выработав в течение двух часов топливо, пилот благополучно посадил машину в штатном режиме.

В пресс-службе «Аэрофлота» РБК сообщили, что самолет вернулся в Шереметьево по технической причине.

Авторы: Артем Филипенок, Мария Кокорева
Теги: Boeing, Внуково
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