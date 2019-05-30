В Шереметьево экстренно вернулся вылетевший в Грозный самолет

В Шереметьево экстренно вернулся вылетевший в Грозный самолет

В столичном аэропорту Шереметьево вынужденную посадку совершил самолет, который утром вылетел в столицу Чечни. Причиной возвращения стал отказ системы пожаротушения

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Самолет А320, вылетевший утром в Грозный, вынужден был вернуться в Шереметьево из-за срабатывания датчика пожаротушения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, экипаж в течение двух часов вырабатывал топливо и лишь затем совершил посадку.

Начальник пресс-службы Шереметьево Роман Генис заявил агентству «РИА Новости», что посадка прошла штатно и не была аварийной.

По имеющейся информации в результате инцидента никто не пострадал.