В Шереметьево экстренно вернулся вылетевший в Грозный самолет

По данным онлайн-табло Шереметьево, самолет авиакомпании «Аэрофлот» изначально вылетел в Грозный в 8:14 мск. В настоящее время статус рейса обозначается как «задерживается».
В пресс-службе «Аэрофлота» РБК сообщили, что самолет вернулся в Шереметьево по технической причине. «После замены воздушного судна пассажиры будут отправлены в Грозный. Планируемое время вылета — 12:00.Пассажирам предоставляются услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам авиакомпании», — заявили в авиакомпании.
5 мая в Шереметьево экстренную посадку совершил самолет «Аэрофлота» SSJ100, который вылетел в Мурманск, однако вернулся назад через несколько минут из-за технических проблем. При посадке у лайнера загорелась хвостовая часть, после чего огонь распространился на значительную часть салона. На борту самолета находились 78 пассажиров и членов экипажа. В результате происшествия погиб 41 человек.
Глава Минтранса Евгений Дитрих 27 мая сообщил журналистам, что предварительные итоги расследования катастрофы будут официально представлены в течение полутора месяцев.