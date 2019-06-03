Участник драки с бойцом спецназа сообщил детали произошедшего

Пострадавший в драке в подмосковной деревне Путилково в Красногорском районе Александр Орлов рассказал РБК подробности инцидента. Речь идет о драке, в которой погиб бывший ефрейтор ГРУ Никита Белянкин.

Из-за чего начался конфликт, признался собеседник РБК, он не помнит. По его словам, его с другом «вывели и развели по разным концам улицы, после чего начали избивать». «Меня пырнули ножом, друга продолжали избивать. Вмешался мимо проходящий человек», — сказал он. Напавшие, считает Орлов, были пьяны/ «Адекватные люди не начинают драки против одного человека толпой и уж тем более не хватаются за нож», — отметил он.

После драки Орлова госпитализировали. По его словам, он получил один удар ножом, но жизненно важные органы остались целы. Следователи, отметил собеседник РБК, взяли у него свидетельские показания.

Драка в Красногорском районе произошла 1 июня. Друг погибшего Белянкина Сергей Иванов ранее рассказал РБК, что в ходе конфликта десять человек избивали двоих. Белянкин, по его словам, увидя происходящее, достал травматический пистолет и сделал предупредительный выстрел в воздух. После этого, указал Иванов, внимание нападавших переключилось на спецназовца. «Они повалили его на землю и воткнули нож, после чего тот умер», — рассказал друг Белянкина.