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СМИ сообщили об обысках в здании Дальневосточной железной дороги
Местные издания сообщают, что полицейские вывели из здания главного инженера ДВЖД
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

В здание ДВЖД в Хабаровске силовики пришли утром во вторник, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. Собеседник агентства при этом не уточнил, с чем связаны действия следователей.

Издание DVHAB также сообщило об обысках и о том, что из здания полицейские вывели главного инженера Алексея Хворостова.

Ни одна из силовых структур официально обыски в Хабаровске не прокомментировала.

РБК направил запрос в РЖД.

Автор: Артем Филипенок
При участии: Мария Кокорева
Теги: Хабаровск, обыски, РЖД
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