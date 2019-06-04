СМИ сообщили об обысках в здании Дальневосточной железной дороги

Местные издания сообщают, что полицейские вывели из здания главного инженера ДВЖД

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

В здание ДВЖД в Хабаровске силовики пришли утром во вторник, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. Собеседник агентства при этом не уточнил, с чем связаны действия следователей.

Издание DVHAB также сообщило об обысках и о том, что из здания полицейские вывели главного инженера Алексея Хворостова.

Ни одна из силовых структур официально обыски в Хабаровске не прокомментировала.

РБК направил запрос в РЖД.