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Общество ,  
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ГИБДД допустила ввод сканирования лица клиента при посадке в каршеринг

ГИБДД изучает варианты усиления контроля за пользователями каршеринга, заявил в интервью «РИА Новости» начальник ведомства Михаил Черников.

По его словам, у ГИБДД нет планов кардинально менять нынешнюю ситуацию с каршерингом, однако совсем не контролировать процесс нельзя — «могут быть негативные последствия».

«В такой автомобиль могут сесть совсем не те лица, которые зарегистрированы в базе данных оператора. Или не в том состоянии, которое допустимо. <...> Каршеринг надо развивать так, чтобы можно было однозначно идентифицировать лицо, которое садится в автомобиль», — сказал Черников.

Он уточнил, что один из возможных вариантов решения проблемы — сканирование лица водителя и сверка его с базой данных перед началом движения.​

Бизнес
Сервисы каршеринга раскритиковали идею оснастить машины скрытыми камерами

Генеральный директор каршерингового сервиса YouDrive Борис Голиков сказал РБК, что компания в целом положительно относится к инициативам, которые направлены на усиление безопасности сервиса. Голиков добавил, что точно оценить идею можно будет после того, как станет понятна ее техническая реализация.

При этом он уточнил, что в YouDrive, как и в других сервисах, действует система проверки клиентов с помощью селфи​. «Мы разработали специальный алгоритм, который автоматически высчитывает, когда необходимо проверить тот или иной аккаунт пользователя. Благодаря алгоритму нашим клиентам иногда приходит запрос на селфи перед началом аренды», — пояснил Голиков.

В конце января Национальная технологическая инициатива «Автонет» предложила оснастить каршеринговые автомобили скрытыми камерами наблюдения для профилактики воровства в машинах. Предполагается, что сервисы будут хранить данные с камер, чтобы просматривать их по запросу правоохранительных органов. Каршеринговые компании эту идею раскритиковали.

Теги: каршеринг, ГИБДД, идентификация
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