ГИБДД допустила ввод сканирования лица клиента при посадке в каршеринг

ГИБДД изучает варианты усиления контроля за пользователями каршеринга, заявил в интервью «РИА Новости» начальник ведомства Михаил Черников.

По его словам, у ГИБДД нет планов кардинально менять нынешнюю ситуацию с каршерингом, однако совсем не контролировать процесс нельзя — «могут быть негативные последствия».

«В такой автомобиль могут сесть совсем не те лица, которые зарегистрированы в базе данных оператора. Или не в том состоянии, которое допустимо. <...> Каршеринг надо развивать так, чтобы можно было однозначно идентифицировать лицо, которое садится в автомобиль», — сказал Черников.

Он уточнил, что один из возможных вариантов решения проблемы — сканирование лица водителя и сверка его с базой данных перед началом движения.​