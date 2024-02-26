Житель Москвы открыл огонь у бара, чтобы впечатлить девушек
Около бара «Депо» в центре Москвы 24 февраля произошла стрельба, огонь открыл местный житель, который хотел таким образом впечатлить девушек. Об этом РБК сообщил источник, близкий к МВД; информацию подтвердил другой источник, в территориальном отделе полиции.
Как уточнили собеседники РБК, инцидент произошел около дома по адресу: ул. Лесная, 20, стр. 6. Там расположены бар «Депо Лесная» и другие заведения, следует из данных сервиса «Яндекс Карты».
Источники РБК рассказали, что полицейские получили информацию о стрельбе возле этого здания. Правоохранители прибыли на место и обнаружили мужчину, с которого взяли объяснительную. Тот рассказал, что в ночь на 24 февраля отдыхал в баре с друзьями и пил в заведении алкоголь.
Компания приехала на автомобиле, где под сиденьем лежал принадлежащий москвичу охолощенный пистолет Retay Glock 19С. После закрытия заведения компания вернулась в машину и громко включила музыку.
Впоследствии москвич увидел девушек и решил произвести на них впечатление, для чего достал пистолет и сделал несколько выстрелов в воздух. Охранники бара «Депо» тут же вызвали полицейских.
Стрелявшего по прибытии задержали правоохранители, пистолета при нем не нашли. Полиция полагает, что оружие спрятал один из друзей задержанного.
Силовики изъяли с места восемь гильз: семь нашли на дороге, еще одну — в салоне автомобиля. Также была изъята кобура.
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