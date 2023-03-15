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Ликсутов назвал самые популярные из новых станций БКЛ

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Из новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена, открытых 1 марта 2023 года, лидерами по пассажиропотоку за первые две недели работы стали «Текстильщики», «Сокольники» и «Каширская». Об этом сообщил заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«С момента запуска движения по полному кольцу пассажиры совершили по БКЛ уже свыше 10,6 млн поездок, — рассказал Ликсутов. — Большое кольцо быстро стало очень популярной линией метро. Благодаря удобным маршрутам, пересадкам и экономии времени в пути БКЛ привлекает как постоянных пользователей метро, так и новых пассажиров, которые раньше не пользовались городским транспортом». Так, по данным столичного Дептранса, за первые две недели работы БКЛ привлекла больше 150 тыс. новых пассажиров — в первую очередь тех горожан, кто раньше предпочитал пользоваться личным автомобилем. Самый большой рост пассажиропотока — на пересадочных станциях.

Из 10,6 млн поездок по БКЛ 4,4 млн пришлись на первые пять дней бесплатного проезда по линии, остальные 6,2 млн — на последующие восемь дней. Наибольший рост пассажиропотока отмечен на станциях БКЛ, имеющих пересадку на другие линии. Обратный эффект — значительная разгрузка радиальных направлений. Так, пассажиропоток на станциях «Калужская», «Комсомольская», «Сокольники» метро и «Нижегородская» МЦК сократился почти на 30%.

Как уточнили в пресс-службе метрополитена, в рабочий день на БКЛ — около 1 млн пассажиров, к концу же года ожидается рост до 1,3 млн с учетом запуска МЦД-3 и МЦД-4. При этом Большое кольцо, по словам пресс-службы, имеет огромный запас провозной способности. Такие рекордные показатели в первые недели работы БКЛ говорят о чрезвычайной важности Большого кольца для Москвы. «Эффект от открытия БКЛ колоссальный и позитивно коснулся всех москвичей», — уточнили в пресс-службе.

Движение по полному ходу Большого кольца столичного метро было запущено 1 марта 2023 года — имея 31 станцию и 70 км длины, БКЛ стала наиболее протяженной в мире кольцевой линией метрополитена. Ранее в столичном Дептрансе анонсировали конкурс для пассажиров БКЛ: те, кто воспользуется сервисом оплаты по биометрии при проходе через турникеты новой линии, смогут получить памятный значок из серебра из лимитированной коллекции.

Теги
Большая кольцевая линия метро Максим Ликсутов Московский метрополитен
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