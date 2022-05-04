В Калининграде автозавод выделил сотрудникам по 10 соток под огороды

Таким образом «Автотор» решил поддержать работников. Ранее сообщалось, что в мае большинство его коллектива уйдет в оплачиваемый отпуск на три недели

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Калининградский автомобильный холдинг «Автотор», где собирали BMW, Kia и Hyundai, «в связи с непростым экономическим положением» решил выделить сотрудникам участки под огороды, сообщается на сайте предприятия.

«Акционерами и руководством «Автотор» было принято решение выделить на безвозмездной основе всем желающим земельные участки для обустройства огородов. Размер участков — по 1000 кв. м (10 соток)», — говорится в сообщении.

Всего на эти цели отведено два земельных массива общей площадью 300 га в районе поселков Холмогоровка и Люблино под Калининградом. Оба находятся в собственности «Автотора». В районе Холмогоровки уже распределили 168 участков по жеребьевке. Во второй половине мая таким же образом распределят участки в Люблино.

Список работников, желающих получить участки, сформировали заранее. Земля на участках уже подготовлена к посевным работам. «Автотор» также решил продавать получившим участки работникам «высококачественный семенной картофель отечественного производства» для посадки.

В начале марта немецкий концерн BMW объявил, что остановит сборку автомобилей на «Автоторе» и поставки машин на российский рынок. После этого основатель холдинга Владимир Щербаков заявил, что его бизнес пострадал из-за «политической ямы». Он выразил надежду, что раз «Автотор» пережил 1990-е (завод начал работу в 1994 году), то переживет и 2020-е.

В конце апреля завод сообщил, что отправит часть сотрудников в оплачиваемый отпуск с 1 по 22 мая. В штатном режиме продолжили работу только подразделения, поддерживающие жизнеобеспечение инфраструктуры, а также сотрудники подразделений, производящих электромобили. Всего на заводе работают около 3,5 тыс. человек.