Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 мая
EUR ЦБ: 72,78 (—) Инвестиции, 18:11
Курс доллара на 5 мая
USD ЦБ: 69,42 (—) Инвестиции, 18:11
В МИД назвали Финляндию и Швецию местом противостояния с НАТО Политика, 22:20
Как прошла «акция неповиновения» в Ереване Политика, 22:20
Изменится ли позиция Израиля по Украине после скандала из-за слов Лаврова Политика, 22:12
Путин наградил Алекперова орденом Политика, 22:10
В «Спартаке» отреагировали на сообщения о сокращении бюджета клуба Спорт, 22:06
В Калининграде автозавод выделил сотрудникам по 10 соток под огороды Общество, 21:57
Россия объявила о трех днях открытых гумкоридоров с «Азовстали» Политика, 21:51
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:43
«Касперский» ответил на совет госучреждениям Италии заменить его сервисы Политика, 21:43
Космонавту Вагнеру присвоили звание Героя России Политика, 21:36
Гендиректор Coca-Cola допустил полный уход с российского рынка Бизнес, 21:31
В ЦСКА опровергли сообщения о существенном сокращении бюджета клуба Спорт, 21:21
Суд в Петербурге не увидел в цитировании Оруэлла дискредитацию армии Политика, 21:18
ФРС повысила ставку сразу на 50 базисных пунктов впервые за 22 года Инвестиции, 21:17
Общество ,  
0 

В Калининграде автозавод выделил сотрудникам по 10 соток под огороды

Таким образом «Автотор» решил поддержать работников. Ранее сообщалось, что в мае большинство его коллектива уйдет в оплачиваемый отпуск на три недели
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Калининградский автомобильный холдинг «Автотор», где собирали BMW, Kia и Hyundai, «в связи с непростым экономическим положением» решил выделить сотрудникам участки под огороды, сообщается на сайте предприятия.

«Акционерами и руководством «Автотор» было принято решение выделить на безвозмездной основе всем желающим земельные участки для обустройства огородов. Размер участков — по 1000 кв. м (10 соток)», — говорится в сообщении.

Всего на эти цели отведено два земельных массива общей площадью 300 га в районе поселков Холмогоровка и Люблино под Калининградом. Оба находятся в собственности «Автотора». В районе Холмогоровки уже распределили 168 участков по жеребьевке. Во второй половине мая таким же образом распределят участки в Люблино.

Список работников, желающих получить участки, сформировали заранее. Земля на участках уже подготовлена к посевным работам. «Автотор» также решил продавать получившим участки работникам «высококачественный семенной картофель отечественного производства» для посадки.

Глава «Автотора» назвал «политическую яму» причиной проблем бизнеса
Бизнес
Владимир Щербаков

В начале марта немецкий концерн BMW объявил, что остановит сборку автомобилей на «Автоторе» и поставки машин на российский рынок. После этого основатель холдинга Владимир Щербаков заявил, что его бизнес пострадал из-за «политической ямы». Он выразил надежду, что раз «Автотор» пережил 1990-е (завод начал работу в 1994 году), то переживет и 2020-е.

В конце апреля завод сообщил, что отправит часть сотрудников в оплачиваемый отпуск с 1 по 22 мая. В штатном режиме продолжили работу только подразделения, поддерживающие жизнеобеспечение инфраструктуры, а также сотрудники подразделений, производящих электромобили. Всего на заводе работают около 3,5 тыс. человек.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Bruno Vincent / Getty Images Как национальные особенности влияют на модель управления — 6 показателей
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Инфляция бьет рекорды: что будет с акциями и недвижимостью
Статьи
Pro
Фото: Stuart Ramson / AP Экс-глава IBM: лучше поспешить и ошибиться, чем опоздать и ошибиться
Статьи
Pro
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Проверка на прочность: как законно отказать кандидату в приеме на работу
Инструкции
Pro
Фото: Gina Smith / Unsplash Какие когнитивные искажения мешают нам в работе с деньгами
Статьи
Pro
Почему сейчас недостаточно быть только бенефициаром импортозамещения
Статьи
Pro
Фото: 20th Century Fox Film Corporation Опасные формулировки: за какие слова работодатель может быть оштрафован
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Экономика Китая падает, но власти все отрицают. Возможен ли кризис в КНР
Статьи
Материалы к статье
Авторы
Теги
Лилия Пашкова
Калиниградская область Автотор огороды земельные участки
Материалы по теме
Котяков назвал Путину число безработных и находящихся в простое россиян
Экономика
Около 80 предприятий Санкт-Петербурга закрылись на простой
Экономика
АвтоВАЗ переведет сотрудников на четырехдневку из-за дефицита компонентов
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter