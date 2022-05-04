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Общество ,  
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Роскомнадзор попросит проверить сообщения об утечке данных из «Гемотеста»

Ведомство также потребовало у сети медицинских лабораторий предоставить детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Роскомнадзор запросит прокуратуру, чтобы она провела проверку в связи с появившимся в Сети сообщением об утечке персональных данных клиентов сети медицинских лабораторий «Гемотест». Согласно решению правительства, в России введен мораторий на проведение проверок в отношении юрлиц, напомнили в ведомстве.

«Вместе с тем Роскомнадзор направил запрос в ООО «Лаборатория Гемотест» с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов клиники», — сказали «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

В Роскомнадзоре напомнили, что лица, пострадавшие из-за утечки их персональных данных, имеют право требовать от виновного компенсацию в досудебном и в судебном порядке.

«Гемотест» начал расследование об утечке данных 30 млн клиентов
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Фото:Станислав Красильников / ТАСС

Ранее Telegram-канал «Утечки информации» сообщил, что в даркнете выставили на продажу базу данных клиентов, предположительно, «Гемотеста». В базе данных 31 млн строк, содержащих Ф.И.О., дату рождения, адрес, телефон, адрес электронной почты, серию/номер паспорта обратившегося в лабораторию.

Глава информационной безопасности компании Иван Осипов сообщил РБК, что «Гемотест» начал внутреннее расследование. Если факт незаконного доступа и слива данных подтвердится, лаборатория обратится с заявлением в правоохранительные органы.

Также компания ужесточит меры для защиты конфиденциальной информации и безопасности данных клиентов, пообещал Осипов.

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В начале апреля Минцифры предложило ввести большие оборотные штрафы для компаний, допустивших утечку персональных данных клиентов (эта мера не предусмотрена для государственных органов).

Согласно антимонопольному законодательству, размер оборотного штрафа привязан к величине выручки компании. Сейчас максимальный штраф за утечку персональных данных составляет для бизнеса 500 тыс. руб.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Роскомнадзор Гемотест утечка данные проверка прокуратура
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