Роскомнадзор попросит проверить сообщения об утечке данных из «Гемотеста»
Роскомнадзор запросит прокуратуру, чтобы она провела проверку в связи с появившимся в Сети сообщением об утечке персональных данных клиентов сети медицинских лабораторий «Гемотест». Согласно решению правительства, в России введен мораторий на проведение проверок в отношении юрлиц, напомнили в ведомстве.
«Вместе с тем Роскомнадзор направил запрос в ООО «Лаборатория Гемотест» с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов клиники», — сказали «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.
В Роскомнадзоре напомнили, что лица, пострадавшие из-за утечки их персональных данных, имеют право требовать от виновного компенсацию в досудебном и в судебном порядке.
Ранее Telegram-канал «Утечки информации» сообщил, что в даркнете выставили на продажу базу данных клиентов, предположительно, «Гемотеста». В базе данных 31 млн строк, содержащих Ф.И.О., дату рождения, адрес, телефон, адрес электронной почты, серию/номер паспорта обратившегося в лабораторию.
Глава информационной безопасности компании Иван Осипов сообщил РБК, что «Гемотест» начал внутреннее расследование. Если факт незаконного доступа и слива данных подтвердится, лаборатория обратится с заявлением в правоохранительные органы.
Также компания ужесточит меры для защиты конфиденциальной информации и безопасности данных клиентов, пообещал Осипов.
В начале апреля Минцифры предложило ввести большие оборотные штрафы для компаний, допустивших утечку персональных данных клиентов (эта мера не предусмотрена для государственных органов).
Согласно антимонопольному законодательству, размер оборотного штрафа привязан к величине выручки компании. Сейчас максимальный штраф за утечку персональных данных составляет для бизнеса 500 тыс. руб.