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Военная операция на Украине ,  
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В Обнинске закрасили изображение бабушки с флагом СССР из-за вандалов

Бабушка, встретившая приехавших в ее село украинских военных со знаменем Победы, стала одним из символов военной операции на Украине. Скульптуры и изображения стали появляться в российских городах, в том числе в Москве
Фото: pravdaobninsk / VK
Фото: pravdaobninsk / VK

В Обнинске в Калужской области закрасили граффити с бабушкой с флагом СССР из-за вандалов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя городской администрации.

Как рассказали агентству, неизвестные нарисовали бабушку, которая вышла с советским флагом к украинским военным, на стене, примыкающей к зданию федерального учреждения АО «НИКИМТ-Атомстрой» (находится в ведении «Росатома»). Утром 4 мая сотрудник предприятия обнаружил, что рисунок испортили черной краской, сказали в администрации. «Для того чтобы не оставлять картину в таком виде, было принято решение ее полностью закрасить», — пояснили там.

Ранее в среду мэр Белгорода Антон Иванов сообщил, что в городе пришлось убрать скульптуру бабушки со знаменем Победы, которую поставили накануне. «Дошло до попыток вскарабкаться на скульптуру», — сказал он. По его словам, для статуи найдут другое место.

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Бабушка стала одним из символов военной операции на Украине, после того как в Сети в начале апреля появилась видеозапись, на которой она встретила приехавших в ее село украинских военных со знаменем Победы. Военные передали бабушке продукты, забрали флаг и начали его топтать, в ответ она отказалась от гуманитарной помощи.

Картонную скульптуру бабушки со знаменем устанавливали и в Москве, но вскоре ее сломали. После этого был задержан 25-летний Роман Сахаров. Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство, сопряженное с сопротивлением сотруднику правоохранительных органов) и арестовал на 15 суток.

В ночь на 1 мая разных районах Санкт-Петербурга на билбордах и других рекламных щитах появились плакаты с изображением пенсионерки с советским знаменем, писала «Фонтанка».

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